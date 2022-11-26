Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.