Это третий полнометражный фильм итальянского режиссера Алессио Лигуори. Его дебют в качестве постановщика и сценариста состоялся в 2019 году, когда Лигуори представил фильм «Западня для дьявола» (в оригинале — In the Trap).
Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.
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