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Постер фильма Остаться в живых
5.4
Остаться в живых - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Остаться в живых
5.4

Остаться в живых

, 2022
The Boat
Италия / триллер / 18+
Психологический триллер о тёмной стороне человеческой души
Трейлеры
Постер фильма Остаться в живых
5.4
Остаться в живых - Дублированный трейлер
Остаться в живых  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Это третий полнометражный фильм итальянского режиссера Алессио Лигуори. Его дебют в качестве постановщика и сценариста состоялся в 2019 году, когда Лигуори представил фильм «Западня для дьявола» (в оригинале — In the Trap).

 

Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.

В ролях

Марко Боччи
Марко Боччи
Enrico
Диан Флери
Диан Флери
Elena
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Flavio
Марина Рокко
Марина Рокко
Claudia
Кацярына Шульга
Кацярына Шульга
Martina
Алессандро Тибери
Алессандро Тибери
Federico
Джулия Тодаро
Джулия Тодаро
Эдуардо Вальдарнини
Emilio
Режиссер Алессио Лигуори
Сценарист Джанлука Анcанелли, Nicola Salerno, Ciro Zecca
Композитор Фабрицио Манчинелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 октября 2023
Премьера в мире 26 ноября 2022
Дата выхода
21 сентября 2023 Россия ПилотКино
21 сентября 2023 Азербайджан
21 сентября 2023 Болгария
21 сентября 2023 Кыргызстан
21 сентября 2023 Молдавия
21 сентября 2023 Таджикистан
21 сентября 2023 Узбекистан
26 мая 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $52 590
Производство Lotus Production, Rai Cinema
Другие названия
The Boat, Alta mar, Die Yacht - Ein mörderischer Trip, Mistério em Alto Mar, Teknede Dehşet, Остаться в живых, 奪魂艇

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

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Остаться в живых - Дублированный трейлер
Остаться в живых Дублированный трейлер
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