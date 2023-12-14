Новогодний шеф, 2023

Гном Гномыч теперь глава семьи: тяжелый недуг лишил Плющенко возможности выйти на лед

Собчак бесстыдно оголилась в вульгарном платье: груди будто от разных людей

Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было

Таких совпадений не бывает: Катя Пушкарева оказалась копией звезды американского сериала

«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного

Свекровь из анекдотов: как вела себя Елизавета II в присутствии принцессы Дианы

Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды

Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба

Мужчины покраснеют, увидев, что вытворяет Кабаева на матах: словно без костей

Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?

Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото