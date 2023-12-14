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Скоро в прокате "Молчание ангелов"
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Новогодний шеф
Новогодний шеф, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 декабря 2023
Премьера в мире
14 декабря 2023
Прокатчик
Наше кино
Режиссер
Василий Ровенский
В ролях
Павел Прилучный
Зоя Бербер
Владислав Миллер
Кристина Корбут
Юлия Сулес
Все актеры и съемочная группа
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