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Постер фильма Я «любила» мужа: Фильм
6.9
Киноафиша Фильмы Я «любила» мужа: Фильм
6.9

Я «любила» мужа: Фильм

, 2023
YA «lyubila» muzha
Россия / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Я «любила» мужа: Фильм
6.9

О фильме

Ксения — образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ, как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

В ролях

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Kseniya
Александр Яценко
Александр Яценко
Oleg
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Artyom
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Evgeniya
Олег Гаас
Олег Гаас
Kirill
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Sergey Efimovich
Вероника Мохирева
Вероника Мохирева
Olya
Ilya Varankin
Narkoman
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Vedushchiy
Режиссер Юлия Трофимова
Сценарист Мария Шульгина, Елизавета Тихонова
Композитор Sergei Stern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство K.B.A.
Другие названия
YA «lyubila» muzha, Я «любила» мужа, Ya "lyubila" muzha, Я любила мужа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 42 голоса
5.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2138 В жанре «комедия»  517 В жанре «криминал»  183 В фильмах России  235 В фильмах 2023 года  118
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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Я «любила» мужа: Фильм - смотреть в онлайн-кинотеатре

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