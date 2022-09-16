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Друг в океане, 2022

2022 / Австралия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роберт Коннолли
Роберт Коннолли
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Эдди Бару
Кларенс Джон Райан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друг в океане 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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