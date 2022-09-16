Друг в океане, 2022

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о выходе в прокат 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 сентября 2022 Возраст 6+ Прокатчик Парадиз Режиссер Роберт Коннолли В ролях Эрик Бана Рада Митчелл Миа Васиковска Эдди Бару Кларенс Джон Райан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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