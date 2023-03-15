Часовой, 2023

В сцене, когда приближается беспилотный корабль, очевиден киноляп. Внимательный зритель заметит, что оружие явно не имеет ни капсюлей, ни снарядов. Это просто пустые гильзы, которые не могут выстрелить.
Режиссер черпал вдохновение из психотриллера-антиутопии «Треугольник», а также использовал элементы ряда великих фильмов в авторской интерпретации.
Люсьен Лависконт (который в реальной жизни является британцем) и Мартин Макканн (актер из Северной Ирландии) вынуждены имитировать языковой акцент, который отличается от их этнической принадлежности.
Съемки проходили в столице Эстонии.
Недалекое будущее. Отряд солдат застрял на заброшенной военной базе в ожидании помощи или наступления врага. Одинокие и неуверенные в своей судьбе, запертые посреди океана они теряют терпение. Напряжение среди команды возрастает, когда на горизонте появляется таинственная лодка — это помощь, которую они так долго ждали, или что-то более зловещее?
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