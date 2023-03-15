Часовой, 2023

В сцене, когда приближается беспилотный корабль, очевиден киноляп. Внимательный зритель заметит, что оружие явно не имеет ни капсюлей, ни снарядов. Это просто пустые гильзы, которые не могут выстрелить.

Режиссер черпал вдохновение из психотриллера-антиутопии «Треугольник», а также использовал элементы ряда великих фильмов в авторской интерпретации.

Люсьен Лависконт (который в реальной жизни является британцем) и Мартин Макканн (актер из Северной Ирландии) вынуждены имитировать языковой акцент, который отличается от их этнической принадлежности.

Съемки проходили в столице Эстонии.