Часовой, 2023

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Постер фильма Рубеж выживания
5.8
Рубеж выживания - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Рубеж выживания
5.8

Рубеж выживания

, 2023
Last Sentinel
Эстония, Великобритания / фантастика, триллер, драма / 18+
Фантастический триллер с Кейт Босуорт о солдатах, запертых на военной базе посреди океана
Трейлеры
Постер фильма Рубеж выживания
5.8
Рубеж выживания - Дублированный трейлер
Рубеж выживания  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В сцене, когда приближается беспилотный корабль, очевиден киноляп. Внимательный зритель заметит, что оружие явно не имеет ни капсюлей, ни снарядов. Это просто пустые гильзы, которые не могут выстрелить.

Режиссер черпал вдохновение из психотриллера-антиутопии «Треугольник», а также использовал элементы ряда великих фильмов в авторской интерпретации.

Люсьен Лависконт (который в реальной жизни является британцем) и Мартин Макканн (актер из Северной Ирландии) вынуждены имитировать языковой акцент, который отличается от их этнической принадлежности.

Съемки проходили в столице Эстонии.

Недалекое будущее. Отряд солдат застрял на заброшенной военной базе в ожидании помощи или наступления врага. Одинокие и неуверенные в своей судьбе, запертые посреди океана они теряют терпение. Напряжение среди команды возрастает, когда на горизонте появляется таинственная лодка — это помощь, которую они так долго ждали, или что-то более зловещее?

В ролях

Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Cassidy
Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт
Sullivan
Томас Кречман
Томас Кречман
Hendrichs
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Baines
Бен Пуллен
Бен Пуллен
Marine Sergeant
Karin Tammaru
Marine Corporal
Jan Erik Ehrenberg
Marine 1
Monica Tuvi
Marine 2
Режиссер Танел Тоом
Сценарист Малачи Смит, Иво Фельт
Композитор Gert Wilden Jr.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония / Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 марта 2023
Премьера в мире 15 марта 2023
Дата выхода
20 июля 2023 Россия Экспонента
20 июля 2023 Азербайджан
20 июля 2023 Болгария
27 июля 2023 Германия 16
20 июля 2023 Казахстан 16+
1 июня 2023 Кувейт
20 июля 2023 Кыргызстан 16+
20 июля 2023 Молдавия
1 июня 2023 ОАЭ TBC
1 июня 2023 Саудовская Аравия
20 июля 2023 Таджикистан
20 июля 2023 Узбекистан 18+
17 марта 2023 Эстония
Сборы в мире $143 704
Производство Allfilm, Altitude Film Entertainment, BR / Arte
Другие названия
Last Sentinel, Az utolsó őrszem, Dernière sentinelle, Gateway 6, Last Contact, Ostatni posterunek, Sentinelle, Son Gözcü, Último Sentinela, Viimane vahipost, Рубеж выживания, Часовой, 六号关口, El Ultimo Centinela

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3456 В жанре «фантастика»  449 В жанре «триллер»  722 В жанре «драма»  1279 В фильмах Эстонии  2 В фильмах Великобритании  266 В фильмах 2023 года  219
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Рубеж выживания - Дублированный трейлер
Рубеж выживания Дублированный трейлер
Рубеж выживания - Трейлер
Рубеж выживания Трейлер
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Цитаты

[первые реплики]
Cassidy [закадровый голос] Тьма и свет. Зло и добро. Война и мир. Они и мы. Все знают, что одно не может существовать без другого. А между ними — равновесие.
Cassidy Говорят, что до тех пор, пока земли не исчезли, птицы могли перелетать с континента на континент. Они использовали ветер, который назывался восходящим. Не нужно было хлопать крыльями, чтобы держаться в воздухе. И при этом не падать. Они просто оставались посередине, легко паря в воздухе.
Cassidy Но теперь таких восходящих ветров больше нет, потому что мы нарушили равновесие.

Наша рецензия

Камерный триллер с философскими диалогами в отличном сеттинге. &nbsp;
Камерный триллер с философскими диалогами в отличном сеттинге.   2063 год. Из-за изменения климата уровень мирового океана повысился, и на затопленной Земле осталось всего два континента. Между их жителями разгорелась жесточайшая война за выживание. Четверо солдат уже давно находятся на заброшенной военной базе посреди океана и охраняют супероружие под названием «Марта». Во главе отряда — параноик сержант Хендрикс (Томас Кречман). Его правая рука — мрачная капрал Кэссиди (Кейт Босуорт), которая встречается со связистом —…

Отзывы о фильме

Екатерина Шаркова 2 августа 2023, 15:44
Очень тягуче, местами занудно, такое ощущение, что плывешь весь фильм в каком-то киселе, сюжет высосан из пальца, можно было даже на этой теме… Читать дальше…
User 25 июля 2023, 18:52
Неплохой фильм) Не скучный. Закрученный сюжет)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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