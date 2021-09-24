Что видел Джосая, 2021

Все в городе знают, что на ферме Грэма на Уиллоу-Роуд водятся приведения и что с ней связана одна неприятная история. Из этой всеми отвергнутой семьи там остались только Джосая и его младший сын Томас. После страшных видений Джосая решает, что им нужно изменить свою жизнь и исправить большую ошибку. Его старшие дети Илай и Мэри, покинувшие дом более двадцати лет назад, решают продать свою недвижимость и вернуться на старую ферму в надежде навсегда покончить с призраками в своей жизни. Грехи прошлого должны быть оплачены сполна.