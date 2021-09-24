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Что видел Джосая Что видел Джосая
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What Josiah Saw

Что видел Джосая, 2021

2021 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Все в городе знают, что на ферме Грэма на Уиллоу-Роуд водятся приведения и что с ней связана одна неприятная история. Из этой всеми отвергнутой семьи там остались только Джосая и его младший сын Томас. После страшных видений Джосая решает, что им нужно изменить свою жизнь и исправить большую ошибку. Его старшие дети Илай и Мэри, покинувшие дом более двадцати лет назад, решают продать свою недвижимость и вернуться на старую ферму в надежде навсегда покончить с призраками в своей жизни. Грехи прошлого должны быть оплачены сполна.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 4 августа 2022
Премьера в мире 24 сентября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Винсент Грашо
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Ник Стал
Ник Стал
Скотт Хэйз
Скотт Хэйз
Келли Гарнер
Келли Гарнер
Тони Хейл
Тони Хейл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Что видел Джосая 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
22:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«Что видел Джосая» в кинотеатрах

Завтра 27 пн 29
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
2D
22:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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