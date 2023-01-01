Пять процентов,

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О фильме

Николай Фомич Ферапонтов - скульптор-монументалист и “классик соцреализма”, который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно опознает шедевры изобразительного искусства!

Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Анастасия Филиппова
Анна Захарова
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