Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов, 2023

Документальный фильм выходит в год 85-летия со Дня рождения режиссера и станет посвящением его творческому наследию, влияние которого сложно переоценить — на картинах Германа-старшего выросло уже ни одно поколение кинематографистов. Хотя сам он не принадлежал к какой-либо школе или направлению кино.



Лента позволит погрузиться в мрачные и фантасмагорические миры великого русского режиссера, а осмыслить творческий метод Германа помогут киновед и историк Наум Клейман, один из лучших российских операторов Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева, художник по костюмам Екатерина Шапкайц, Алексей Кудрин и продюсер картины Рушан Насибулин.

Художественным руководителем проекта выступил сын мастера — Алексей Герман-младший, а художником-постановщиком — Елена Окопная, лауреат премии «Серебряный медведь» 68-го Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства.