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Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Документальный фильм выходит в год 85-летия со Дня рождения режиссера и станет посвящением его творческому наследию, влияние которого сложно переоценить — на картинах Германа-старшего выросло уже ни одно поколение кинематографистов. Хотя сам он не принадлежал к какой-либо школе или направлению кино.

Лента позволит погрузиться в мрачные и фантасмагорические миры великого русского режиссера, а осмыслить творческий метод Германа помогут киновед и историк Наум Клейман, один из лучших российских операторов Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева, художник по костюмам Екатерина Шапкайц, Алексей Кудрин и продюсер картины Рушан Насибулин.
Художественным руководителем проекта выступил сын мастера — Алексей Герман-младший, а художником-постановщиком — Елена Окопная, лауреат премии «Серебряный медведь» 68-го Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства.

Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 декабря 2023
Премьера в мире 9 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Наталья Гудович
Все актеры и съемочная группа
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