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Постер фильма Revival 69: Возвращение легенды
8.1
Revival 69: Возвращение легенды - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Revival 69: Возвращение легенды
8.1

Revival 69: Возвращение легенды

, 2022
Revival69: The Concert That Rocked the World
Канада, Франция / документальный, исторический, музыка / 18+
Документальный фильм об одном из самых успешных музыкальных фестивалей рок-н-ролльной эпохи
Трейлеры
Постер фильма Revival 69: Возвращение легенды
8.1
Revival 69: Возвращение легенды - Трейлер с субтитрами
Revival 69: Возвращение легенды  Трейлер с субтитрами

Факты

О фильме

Документальный фильм посвящен проведению рок-фестиваля в Канаде в 1969 году. Основан на реальных событиях. 

Про Revival-69 практически нет данных в интернете, будто фестиваль был массовой галлюцинацией молодых хиппи. Чапмэну стоит отдать должное за хронологическое воспроизведение событий, после которых Джон Леннон начал сольную карьеру, а Элис Купер встал на путь экстравагантного глэм-рокера. 

Для режиссера фильма Рона Чапмэна это не первый проект о событиях, изменивших музыкальную индустрию. Он снял документальные картины об именитом промоутере Артуре Фогеле и противостоянии кубинских музыкантов цензуре. 

«Если этот фестиваль не воскресит рок-н-ролл, то уже ничего не поможет», — провозгласил Джерри Ли Льюис со сцены стадиона и задал тон вечеру 13 сентября 1969 года. 100 тысяч зрителей собрались посмотреть на Plastic Ono Band — Леннон собрал коллектив из выдающихся артистов, позвонив им меньше чем за сутки до выступления. Потом «битл» не хотел вылезать из кровати перед вылетом, но по счастливой случайности все-таки добрался до аэропорта. 

Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла стал настоящим кошмаром для организатора и продюсера Брауэра: хаос с подтверждением артистов, плохие продажи билетов, инцидент с компанией байкеров и предчувствие фиаско. Теперь эти воспоминания представлены зрителям в картине.

Премьера картины состоялась 27 сентября 2022 года на Канадском кинофестивале в Калгари. В России фильм показали в рамках петербургского фестиваля «Пример интонации», который прошел с 1 по 4 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт». 

 

1969 год, в Америке только что отгремел Вудсток, а в Канаде молодой промоутер Джон Брауэр готовит Toronto Rock and Roll Revival — событие, которое войдёт в историю как второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла. Но его организация стала для Брауэра настоящим кошмаром: хаос с подтверждением участников, плохие продажи билетов, конфликт с бандой байкеров и общее ощущение неизбежного провала. Теперь эти воспоминания уложены в фильм: заново погрузиться в подробности грандиозной промоутерской авантюры помогают и те, кто находился на сцене, и те, кто был среди зрителей.

В ролях

Элис Купер
Элис Купер
Self
Гедди Ли
Гедди Ли
Self
Робби Кригер
Self
Родни Бингенхаймер
Self
Дэниэл Рихтер
Self
Джон Леннон
Джон Леннон
Self
Йоко Оно
Йоко Оно
Self
Литл Ричард
Self
Чак Берри
Self
Джери Ли Льюис
Self
Шеп Гордон
Self
Ken Walker
Self
Режиссер Рон Чэпмен
Сценарист Филлис Эллис
Композитор Richard Pell, Pierre-Adrien Theo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 мая 2024
Премьера в мире 27 сентября 2022
Дата выхода
22 июня 2023 Россия Пионер 18+
28 июня 2024 США NR
4 декабря 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $5 514
Производство Screen Siren Pictures, Les Films à Cinq, Chapman Productions
Другие названия
Revival69: The Concert That Rocked the World, Das Konzert, das die Beatles zerstörte: Toronto 1969, Revival 69: Alla tiders rockkonsert, Revival 69: Kaikkien aikojen rock-konsertti, Revival 69: Возвращение легенды, Revival69: Legendarisk rockfestival, Ribaibeol 69', Rock & Roll Revival, Toronto Rock 'n Roll Revival - L'autre concert légendaire de 1969, リバイバル69 ～伝説のロックフェス～, 리바이벌 69: 세계를 뒤흔든 콘서트, リバイバル69 伝説のロックフェス

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Revival 69: Возвращение легенды - Трейлер с субтитрами
Revival 69: Возвращение легенды Трейлер с субтитрами
Revival 69: Возвращение легенды - Трейлер
Revival 69: Возвращение легенды Трейлер
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Новости о фильме

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