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Revival 69: Возвращение легенды
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Revival 69: Возвращение легенды, 2022

2022 / Канада / Франция
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О фильме

1969 год, в Америке только что отгремел Вудсток, а в Канаде молодой промоутер Джон Брауэр готовит Toronto Rock and Roll Revival — событие, которое войдёт в историю как второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла. Но его организация стала для Брауэра настоящим кошмаром: хаос с подтверждением участников, плохие продажи билетов, конфликт с бандой байкеров и общее ощущение неизбежного провала. Теперь эти воспоминания уложены в фильм: заново погрузиться в подробности грандиозной промоутерской авантюры помогают и те, кто находился на сцене, и те, кто был среди зрителей.

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 июня 2023
Премьера в мире 22 июня 2023
Прокатчик Пионер
Режиссер
Рон Чэпмен
В ролях
Элис Купер
Гедди Ли
Робби Кригер
Дэниэл Риктер
Родни Бингенхаймер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Revival 69: Возвращение легенды 1 постер
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