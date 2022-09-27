Revival 69: Возвращение легенды, 2022

Документальный фильм посвящен проведению рок-фестиваля в Канаде в 1969 году. Основан на реальных событиях.

Про Revival-69 практически нет данных в интернете, будто фестиваль был массовой галлюцинацией молодых хиппи. Чапмэну стоит отдать должное за хронологическое воспроизведение событий, после которых Джон Леннон начал сольную карьеру, а Элис Купер встал на путь экстравагантного глэм-рокера.

Для режиссера фильма Рона Чапмэна это не первый проект о событиях, изменивших музыкальную индустрию. Он снял документальные картины об именитом промоутере Артуре Фогеле и противостоянии кубинских музыкантов цензуре.

«Если этот фестиваль не воскресит рок-н-ролл, то уже ничего не поможет», — провозгласил Джерри Ли Льюис со сцены стадиона и задал тон вечеру 13 сентября 1969 года. 100 тысяч зрителей собрались посмотреть на Plastic Ono Band — Леннон собрал коллектив из выдающихся артистов, позвонив им меньше чем за сутки до выступления. Потом «битл» не хотел вылезать из кровати перед вылетом, но по счастливой случайности все-таки добрался до аэропорта.

Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла стал настоящим кошмаром для организатора и продюсера Брауэра: хаос с подтверждением артистов, плохие продажи билетов, инцидент с компанией байкеров и предчувствие фиаско. Теперь эти воспоминания представлены зрителям в картине.

Премьера картины состоялась 27 сентября 2022 года на Канадском кинофестивале в Калгари. В России фильм показали в рамках петербургского фестиваля «Пример интонации», который прошел с 1 по 4 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт».