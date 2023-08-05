Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем?
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