Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Блондинка
5.8
Блондинка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Блондинка
5.8

Блондинка

, 2022
Blondinka
Россия / комедия, драма / 18+
Комедийная драма о девушке, чья счастливая жизнь в одночасье рушится
Трейлеры
Постер фильма Блондинка
5.8
Блондинка - Трейлер
Блондинка  Трейлер

О фильме

Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем?

В ролях

Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Юлия Марченко
Юлия Марченко
Mama Iry
Федор Федотов
Федор Федотов
Misha
Александра Хромова
Sonya
Игорь Угаров
Анна Арефьева
Анна Арефьева
Nina
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Арсений Мыцык
Арсений Мыцык
Серафима Красникова
Серафима Красникова
Lyuba
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Режиссер Павел Мирзоев
Сценарист Александр Володин, Павел Мирзоев
Композитор Пётр Андреевич Налич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 декабря 2023
Премьера в мире 5 августа 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия Капелла Фильм
30 ноября 2023 Азербайджан
30 ноября 2023 Болгария
30 ноября 2023 Кыргызстан
30 ноября 2023 Молдавия
30 ноября 2023 Узбекистан
Бюджет 73 000 000 RUR
Сборы в мире $7 219
Производство Vita Aktiva
Другие названия
Blondinka, Блондинка

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Блондинка - Трейлер
Блондинка Трейлер
Блондинка - Трейлер
Блондинка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Светлая история юной актрисы, которая всю свою неуемную энергию направляет совсем не в то русло.
Светлая история юной актрисы, которая всю свою неуемную энергию направляет совсем не в то русло. Питер, наши дни. Молодая девушка мчится по городу на велосипеде с одной работы на другую. Сначала она, как в «Похитителях велосипедов» де Сики, расклеивает листовки, затем моет окна в кафе и набирает на компьютере текст книги пожилой писательницы — все ради хоть какого-то заработка. Но настоящая страсть Иры — актерство. Ей 27, и она участвует в экспериментальном перформансе авторитарного режиссера Льва Николаевича, который руководит камерным театром и по совместительству…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка»
31 октября 2023 18:36 Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка» В прокате картина появится через месяц.
К выходу в прокат готовится фильм «Блондинка» с Евгением Цыгановым и Дарьей Жовнер
9 августа 2023 11:23 К выходу в прокат готовится фильм «Блондинка» с Евгением Цыгановым и Дарьей Жовнер Картина была отобрана в основной конкурс фестиваля «Выборг 2023».

Фильмы похожие на Блондинка

Блокбастер
Блокбастер криминал, комедия
2017, Россия
6.0
Орел и решка. Кино
Орел и решка. Кино комедия
2022, Россия
6.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
Гена-Бетон. Псевдоним для героя комедия
2013, Россия
5.0
Гив ми либерти
Гив ми либерти комедия
2019, США
7.0
Про Любовь
Про Любовь комедия
2015, Россия
6.0
Страна ОЗ
Страна ОЗ комедия
2015, Россия
6.0
Энтропия
Энтропия комедия
2012, Россия
4.0
Неадекватные люди
Неадекватные люди комедия
2010, Россия
7.0
Счастливый конец
Счастливый конец комедия
2009, Россия
3.0
#ОДИНДЕНЬЛЕТА
#ОДИНДЕНЬЛЕТА мелодрама, комедия
2018, Россия
4.0
Неадекватные люди 2
Неадекватные люди 2 комедия, драма
2019, Россия
7.0
Одесса
Одесса драма, комедия
2019, Россия
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше