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Постер фильма Свинка
6.2
Свинка - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Свинка
6.2

Свинка

, 2022
Cerdita
Франция, Испания / драма, ужасы, триллер / 18+
Триллер о толстушке, которой выпадает шанс отомстить своим обидчикам
Трейлеры
Постер фильма Свинка
6.2
Свинка - Дублированный трейлер
Свинка  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером и сценаристом стала испанка Карлота Переда. Это ее полнометражный дебют. В основу ленты легла одноименная короткометражная работа постановщика, снятая в 2018 году.

По словам Карлоты Переда, она сняла фильм в качестве своеобразного лекарства от своих фобий и комплексов.

Роль главной героини сыграла испанская актриса Лаура Галан. Она же воплотила этот образ и в одноименной короткометражке. Также ее можно увидеть в приключенческом фантастическом фильм знаменитого режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».

Мировая премьера состоялась 25 января 2022 года в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Критики оценили фильм весьма положительно.

Съемочный процесс проходил в живописной испанской деревушке под названием Вильянуэва-де-ла-Вера.

У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Девчонки, которые когда-то ими назывались, теперь только насмехаются и издеваются над бывшей подругой. Однажды Сара отправляется поплавать в городском бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и там — чуть не утопив девушку, они крадут её одежду и вынуждают идти домой в одном купальнике. Вся в слезах Сара пытается побыстрее добраться до дома и скрыться от этого позора, когда вдруг видит, что её «приятельниц» похищает подозрительный тип и увозит в неизвестном направлении.

В ролях

Кармен Мачи
Кармен Мачи
Madre de Sara
Ирене Феррейро
Ирене Феррейро
Claudia
Ричард Холмс
Ричард Холмс
Desconocido
Лаура Галан
Лаура Галан
Sara
Камилль Агиляр
Камилль Агиляр
Roci
Клаудия Салас
Клаудия Салас
Maca
Хосе Пастор
Pedro
Fernando Delgado-Hierro
Juancarlitos
Julián Valcárcel
Padre de Sara
Amets Otxoa
Hermano de Sara
Режиссер Карлота Мартинес-Переда
Сценарист Карлота Мартинес-Переда
Композитор Olivier Arson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 октября 2022
Премьера в мире 25 января 2022
Дата выхода
27 июля 2023 Россия Иллюзион Кино
27 июля 2023 Азербайджан
27 июля 2023 Болгария
27 октября 2022 Германия 16
14 октября 2022 Испания 16
14 октября 2022 Канада
27 июля 2023 Кыргызстан
27 июля 2023 Молдавия
19 января 2023 Португалия M/16
27 июля 2023 Таджикистан
26 января 2023 Таиланд 15
27 июля 2023 Узбекистан
9 декабря 2022 Финляндия K-16
2 ноября 2022 Франция
26 апреля 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $543 064
Производство Morena Films, MEDIA Programme of the European Union, Backup Media
Другие названия
Cerdita, Piggy, Porquinha, Cochonne, Čuník, Malacka, PIGGY ピギー, Põssa, Pujsa, Purcica, Röfi, Świnka, Πίγκι, Свинка, 피기, 小肥豬, 小豬, 青春屠宰場, Η γουρουνίτσα, Piggy 2022

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Свинка - Дублированный трейлер
Свинка Дублированный трейлер
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