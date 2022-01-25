Свинка, 2022

Режиссером и сценаристом стала испанка Карлота Переда. Это ее полнометражный дебют. В основу ленты легла одноименная короткометражная работа постановщика, снятая в 2018 году.

По словам Карлоты Переда, она сняла фильм в качестве своеобразного лекарства от своих фобий и комплексов.

Роль главной героини сыграла испанская актриса Лаура Галан. Она же воплотила этот образ и в одноименной короткометражке. Также ее можно увидеть в приключенческом фантастическом фильм знаменитого режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».

Мировая премьера состоялась 25 января 2022 года в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Критики оценили фильм весьма положительно.

Съемочный процесс проходил в живописной испанской деревушке под названием Вильянуэва-де-ла-Вера.