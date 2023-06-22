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Cerdita

Свинка, 2022

2022 / Франция / Испания
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О фильме

У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Девчонки, которые когда-то ими назывались, теперь только насмехаются и издеваются над бывшей подругой. Однажды Сара отправляется поплавать в городском бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и там — чуть не утопив девушку, они крадут её одежду и вынуждают идти домой в одном купальнике. Вся в слезах Сара пытается побыстрее добраться до дома и скрыться от этого позора, когда вдруг видит, что её «приятельниц» похищает подозрительный тип и увозит в неизвестном направлении.

Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 июня 2023
Премьера в мире 22 июня 2023
Возраст 18+
Прокатчик Иллюзион Кино
Режиссер
Карлота Мартинес-Переда
В ролях
Кармен Мачи
Кармен Мачи
Ирене Феррейро
Ричард Холмс
Лаура Галан
Камилль Агиляр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свинка 2 постера
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