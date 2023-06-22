Свинка, 2022

У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Девчонки, которые когда-то ими назывались, теперь только насмехаются и издеваются над бывшей подругой. Однажды Сара отправляется поплавать в городском бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и там — чуть не утопив девушку, они крадут её одежду и вынуждают идти домой в одном купальнике. Вся в слезах Сара пытается побыстрее добраться до дома и скрыться от этого позора, когда вдруг видит, что её «приятельниц» похищает подозрительный тип и увозит в неизвестном направлении.