Свинка, 2022

Режиссером и сценаристом стала испанка Карлота Переда. Это ее полнометражный дебют. В основу ленты легла одноименная короткометражная работа постановщика, снятая в 2018 году.
По словам Карлоты Переда, она сняла фильм в качестве своеобразного лекарства от своих фобий и комплексов.
Роль главной героини сыграла испанская актриса Лаура Галан. Она же воплотила этот образ и в одноименной короткометражке. Также ее можно увидеть в приключенческом фантастическом фильм знаменитого режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».
Мировая премьера состоялась 25 января 2022 года в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Критики оценили фильм весьма положительно.
Съемочный процесс проходил в живописной испанской деревушке под названием Вильянуэва-де-ла-Вера.
У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Девчонки, которые когда-то ими назывались, теперь только насмехаются и издеваются над бывшей подругой. Однажды Сара отправляется поплавать в городском бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и там — чуть не утопив девушку, они крадут её одежду и вынуждают идти домой в одном купальнике. Вся в слезах Сара пытается побыстрее добраться до дома и скрыться от этого позора, когда вдруг видит, что её «приятельниц» похищает подозрительный тип и увозит в неизвестном направлении.
|27 июля 2023
|Россия
|Иллюзион Кино
|27 июля 2023
|Азербайджан
|27 июля 2023
|Болгария
|27 октября 2022
|Германия
|16
|14 октября 2022
|Испания
|16
|14 октября 2022
|Канада
|27 июля 2023
|Кыргызстан
|27 июля 2023
|Молдавия
|19 января 2023
|Португалия
|M/16
|27 июля 2023
|Таджикистан
|26 января 2023
|Таиланд
|15
|27 июля 2023
|Узбекистан
|9 декабря 2022
|Финляндия
|K-16
|2 ноября 2022
|Франция
|26 апреля 2023
|Южная Корея
|15