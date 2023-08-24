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Париж. Всё включено
La vie pour de vrai
Париж. Всё включено, 2023
2023 / Бельгия / Франция
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
24 августа 2023
Премьера в мире
24 августа 2023
Возраст
18+
Прокатчик
МВК
Режиссер
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Кад Мерад
Шарлотта Гeнcбур
Каролин Англад
Аврора Клеман
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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