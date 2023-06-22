Режиссер Софья Горленко отметила, что работа перебрасывает мост между художественным и документальным жанрами, представляя собой неигровое художественное кино, которое достигается живой импровизацией. Оно строго документально по сути, передавая историю, образ и душу героев и их мест, но по форме оно художественно: большинство сцен в фильме постановочные, при творческом участии героев и настоящих местных жителей, но превращенные в игровую форму здесь и сейчас.

Съемочный процесс проходил летом 2022 года в удаленных местах Республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, предоставленного Вологодской и Архангельской областями.

Саундтрек создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.