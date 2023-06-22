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Постер фильма Тонкой нитью
Тонкой нитью - Трейлер
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Тонкой нитью

, 2022
Тонкой нитью
Россия / документальный / 18+
Документальный фильм о 5 самобытных российских регионах
Трейлеры
Постер фильма Тонкой нитью
Тонкой нитью - Трейлер
Тонкой нитью  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссер Софья Горленко отметила, что работа перебрасывает мост между художественным и документальным жанрами, представляя собой неигровое художественное кино, которое достигается живой импровизацией. Оно строго документально по сути, передавая историю, образ и душу героев и их мест, но по форме оно художественно: большинство сцен в фильме постановочные, при творческом участии героев и настоящих местных жителей, но превращенные в игровую форму здесь и сейчас.

Съемочный процесс проходил летом 2022 года в удаленных местах Республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, предоставленного Вологодской и Архангельской областями.

Саундтрек создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

«Тонкой Нитью» – кино-импровизация от создателей фильмов «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме» – хитов докуфикшна, собравших полные залы по всей России – снятый в 5 самобытных российских регионах, в которых сохранилась традиционная культура. Среди героев фильма – Маша Андрианова, Фрол Буримский, Алиса Горшенина, Салима Усманова и другие дизайнеры, художники и кутюрье. Саундтрек к фильму создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

Тонкая нить сплетает лоскуты на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России. Герои фильма, художники и модельеры, пройдут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни. Драма, комедия, фантасмагория – все связано тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и новыми их прочтениями.

 

В ролях

Маша Андрианова
Салима Усманова
Паладдя Башурова
Фрол Буримский
Алиса Горшенина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 июня 2023
Дата выхода
22 июня 2023 Россия Reflexion Films
Сборы в мире $9 751
Другие названия
Tonkoy Nityu

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

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Тонкой нитью - Трейлер
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