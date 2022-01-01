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Три минуты молчания, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Потрепанный сейнер «Снегирь» — дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Год выпуска 2023
Прокатчик Атмосфера Кино
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Александр Робак
Александр Робак
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Сергей Наседкин
Сергей Наседкин
Анатолий Попов
Все актеры и съемочная группа
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