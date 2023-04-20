Три минуты молчания, 2023

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Постер фильма Снегирь
7.3
Снегирь - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Снегирь
7.3

Снегирь

, 2023
Snegir
Россия / драма / 18+
Остросюжетная драма о морских бродягах с Александром Робаком в главной роли
Трейлеры
Постер фильма Снегирь
7.3
Снегирь - Трейлер 2
Снегирь  Трейлер 2

Факты

О фильме

Фильм снят по произведению «Три минуты молчания» советского автора Георгия Владимова.

Над сценарием авторы работали в течение года. Адаптацией литературного произведения занимался сам Хлебников вместе с Наталией Мещаниновой, с которой уже работал раньше над мелодраматической лентой «Аритмия» и многосерийным проектом «Шторм». 

Музыкальное сопровождение к фильму создал композитор Максим Беловолов, который известен своей работой в документальной картине «Русская «Акула», вышедшей в 2002 году.

Съемки проходили в Северной столице, Мурманске и атмосферной Терибирке, которая известна российской аудитории по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан».

Фильм снимался в 2021 году, но из-за длительной работы над компьютерной графикой постпродакшен затянулся.

Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

В ролях

Александр Робак
Александр Робак
Gennadiy
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Yurik
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Ded
Сергей Наседкин
Сергей Наседкин
Анатолий Попов
Анатолий Попов
Kapitan
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Seryoga
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Maksim
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Nikita
Василий Щипицын
Василий Щипицын
Starpom
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Evgeniy
Владимир Лукьянчиков
Dimon
Режиссер Борис Хлебников
Сценарист Наталия Мещанинова, Борис Хлебников, Георгий Владимов
Композитор Максим Беловолов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 июля 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Дата выхода
8 июня 2023 Россия Атмосфера Кино

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 300 000 000 RUR
Сборы в мире $569 192
Производство CTB Film Company, Globus Film Studio
Другие названия
Snegir, Three Minutes of Silence, Снегирь, Три минуты молчания, Tri minuty molchaniya

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 62 голоса
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1451 В жанре «драма»  655 В фильмах России  122 В фильмах 2023 года  78
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Снегирь - Трейлер 2
Снегирь Трейлер 2
Снегирь - Трейлер 1
Снегирь Трейлер 1
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Отзывы зрителей о фильме Снегирь

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство зрителей отмечает реалистичность сюжета и правдоподобную морскую атмосферу: сцены шторма и работа на судне переданы точно. Сильные стороны — убедительная игра молодых моряков, профессиональная работа операторской группы и напряжённая подача. Слабые стороны — частый громкий звук и баланс персонажей, тяжёлый, мрачный тон, который не всем по душе. Общая оценка варьируется от 6 до 10, чаще положительная. Фильм подойдёт любителям реалистичных драм о море и людям в экстремальных условиях.
Саммари составлено ИИ на основе 33 отзывов.

Отзывы о фильме

old_falc 9 июня 2023, 20:27
Спасибо создателям фильма. Серьёзно отнеслиссь к изучению вопроса. В игре актёров тоже нет фальши: как будто все профессиональные моряки Не знаю,… Читать дальше…
Comon 13 июня 2023, 20:33
Простая история, жизненная. Фильму - зачёт!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Снегирь - смотреть в онлайн-кинотеатре

Снегирь

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