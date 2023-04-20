Три минуты молчания, 2023

Фильм снят по произведению «Три минуты молчания» советского автора Георгия Владимова.
Над сценарием авторы работали в течение года. Адаптацией литературного произведения занимался сам Хлебников вместе с Наталией Мещаниновой, с которой уже работал раньше над мелодраматической лентой «Аритмия» и многосерийным проектом «Шторм».
Музыкальное сопровождение к фильму создал композитор Максим Беловолов, который известен своей работой в документальной картине «Русская «Акула», вышедшей в 2002 году.
Съемки проходили в Северной столице, Мурманске и атмосферной Терибирке, которая известна российской аудитории по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан».
Фильм снимался в 2021 году, но из-за длительной работы над компьютерной графикой постпродакшен затянулся.
Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
|8 июня 2023
|Россия
|Атмосфера Кино