Три минуты молчания, 2023

Потрепанный сейнер «Снегирь» — дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.