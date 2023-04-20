Три минуты молчания, 2023

Фильм снят по произведению «Три минуты молчания» советского автора Георгия Владимова.

Над сценарием авторы работали в течение года. Адаптацией литературного произведения занимался сам Хлебников вместе с Наталией Мещаниновой, с которой уже работал раньше над мелодраматической лентой «Аритмия» и многосерийным проектом «Шторм».

Музыкальное сопровождение к фильму создал композитор Максим Беловолов, который известен своей работой в документальной картине «Русская «Акула», вышедшей в 2002 году.

Съемки проходили в Северной столице, Мурманске и атмосферной Терибирке, которая известна российской аудитории по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан».

Фильм снимался в 2021 году, но из-за длительной работы над компьютерной графикой постпродакшен затянулся.