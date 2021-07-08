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После Янга После Янга
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After Yang

После Янга, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

История семьи в недалёком будущем, где роботы живут человеческих семьях.

 

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 8 июля 2021
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Когонада
Когонада
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Джоди Тёрнер-Смит
Джоди Тёрнер-Смит
Джастин Х. Мин
Джастин Х. Мин
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После Янга 2 постера
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саундтрек фильма После Янга
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Колин Фаррелл и Джоди Тернер-Смит пытаются восстановить своего андроида в трейлере фильма «После Янга» Картину тепло приняли на кинофестивале в Каннах и «Сандэнсе».
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2 февраля 2022 12:11
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