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После Янга
After Yang
После Янга, 2021
2021 / США
Трейлер
7.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
фантастика
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о выходе в прокат
О фильме
История семьи в недалёком будущем, где роботы живут человеческих семьях.
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7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
21 января 2022
Премьера в мире
8 июля 2021
Прокатчик
A-One Films
Режиссер
Когонада
В ролях
Колин Фаррелл
Джоди Тёрнер-Смит
Джастин Х. Мин
Хейли Лу Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
После Янга
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Колин Фаррелл и Джоди Тернер-Смит пытаются восстановить своего андроида в трейлере фильма «После Янга»
Картину тепло приняли на кинофестивале в Каннах и «Сандэнсе».
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2 февраля 2022 12:11
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