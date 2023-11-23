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Настоящий Дед Мороз
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Настоящий Дед Мороз, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Главный Дедушка Мороз получил травму и не сможет раздать всем детям подарки и устроить новогоднее чудо. Тогда было принято решение отправить его сына, еще неопытного Деда Мороза, спасти праздник. Однако, выдвинувшись на задание, юный Мороз теряет свой волшебный посох, а сам оказывается где-то на московской окраине. Волшебной силой, сокрытой в посохе, овладевает чиновник, который использует ее в своих целях. А Мороз-сын пытается сориентироваться в новогоднем мегаполисе и справиться с поставленной ему нелегкой задачей.

Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 23 ноября 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Возраст 16+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Михаил Крупин
Все актеры и съемочная группа
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