Фильм является дебютной работой южнокорейского постановщика Ан Тхэ Джина, который также написал сценарий к картине. На создание проекта у него ушло 20 лет. В 2003 году Ан начал подрабатывать в качестве помощника режиссеров и в это же время готовил собственный проект. Идея «Ночной совы» появилась в 2005 году, и в течение последующих 17 лет он пытался найти продюсеров, который бы помог воплотить ее.

Ан Тхэ Джин много лет получал отказы в продюсировании. За это время он создал более 200 версий истории. Он думал, что сможет через год-два после работы над «Королем и клоуном» дебютировать самостоятельно, но на это ушло много лет. Долгое время молодой режиссер ходил в кафе каждый раз после очередного отказа в финансировании и переписывал сценарий.

Съемочный процесс начался в сентябре 2021 года и продлился до декабря.

В основе картины лежат некоторые реальные исторические события, но прежде всего это фэнтези, на что несколько раз в интервью обращал внимание режиссер и о чем предупреждают титры до и после фильма. Из исторических реалий заимствованы имена правителя, принцев и некоторых чиновников, главный герой — вымышленный. Принца Со Хёна действительно убили во дворце родителя, и этот факт смерти до сих пор остается загадкой.

В сюжете есть несколько исторических недочетов. Там почти не упоминается о болезни принца, которую многие эксперты считают причиной преждевременной кончины наследника. Отравление короля Инджо, которое на экране случается после убийства принца, на самом деле происходит лишь через 9 месяцев после трагедии.

Сцены сняты с позиции центрального героя, поэтому для обозначения его дневной слепоты применили контраст между эпизодами в ярком и темном свете. Ночные сцены снимали с использованием синего фильтра, поэтому нет ни одного эпизода, в которых зрители не могли бы распознать даже мелкие подробности. В дневных сценах выключен только передний свет, детали находятся в расфокусе и появляются даже искусственные элементы.

Первоначально фильм не был связан с наследным принцем Со Хёном. Ключевым «персонажем» была слепота. Но после изучения архивов и истерических материалов режиссер нашел необходимые данные и создал итоговый сюжет.