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Постер фильма Ночная сова
6.9
Ночная сова - Дублированный трейлер
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6.9

Ночная сова

, 2022
Olbbaemi
Южная Корея / детектив / 18+
Корейский детектив с элементами фэнтези о таинственном убийстве наследного принца
Трейлеры
Постер фильма Ночная сова
6.9
Ночная сова - Дублированный трейлер
Ночная сова  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является дебютной работой южнокорейского постановщика Ан Тхэ Джина, который также написал сценарий к картине. На создание проекта у него ушло 20 лет. В 2003 году Ан начал подрабатывать в качестве помощника режиссеров и в это же время готовил собственный проект. Идея «Ночной совы» появилась в 2005 году, и в течение последующих 17 лет он пытался найти продюсеров, который бы помог воплотить ее. 

Ан Тхэ Джин много лет получал отказы в продюсировании. За это время он создал более 200 версий истории. Он думал, что сможет через год-два после работы над «Королем и клоуном» дебютировать самостоятельно, но на это ушло много лет. Долгое время молодой режиссер ходил в кафе каждый раз после очередного отказа в финансировании и переписывал сценарий.

Съемочный процесс начался в сентябре 2021 года и продлился до декабря. 

В основе картины лежат некоторые реальные исторические события, но прежде всего это фэнтези, на что несколько раз в интервью обращал внимание режиссер и о чем предупреждают титры до и после фильма. Из исторических реалий заимствованы имена правителя, принцев и некоторых чиновников, главный герой — вымышленный. Принца Со Хёна действительно убили во дворце родителя, и этот факт смерти до сих пор остается загадкой.

В сюжете есть несколько исторических недочетов. Там почти не упоминается о болезни принца, которую многие эксперты считают причиной преждевременной кончины наследника. Отравление короля Инджо, которое на экране случается после убийства принца, на самом деле происходит лишь через 9 месяцев после трагедии.

Сцены сняты с позиции центрального героя, поэтому для обозначения его дневной слепоты применили контраст между эпизодами в ярком и темном свете. Ночные сцены снимали с использованием синего фильтра, поэтому нет ни одного эпизода, в которых зрители не могли бы распознать даже мелкие подробности. В дневных сценах выключен только передний свет, детали находятся в расфокусе и появляются даже искусственные элементы.

Первоначально фильм не был связан с наследным принцем Со Хёном. Ключевым «персонажем» была слепота. Но после изучения архивов и истерических материалов режиссер нашел необходимые данные и создал итоговый сюжет.

Чосон, XVII век. Придворный иглотерапевт Кён-су с расстройством зрения, при котором он не может видеть днём, но видит ночью, становится свидетелем убийства наследного принца. После смерти сына король Инджо начинает сходить с ума, тогда Кён-су решает докопаться до правды об убийстве принца.

В ролях

Рю Джун-ёль
Рю Джун-ёль
Cheon Kyeong-Soo
Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
King Injo
Чхве Му-сон
Чхве Му-сон
Ан Ын-джин
Ан Ын-джин
Jo So-yong
Се-хо Ан
Kim Chae-won
Choi Court lady
Shin Chi-young
King's Eunuch 2
Кан Док-чун
King Injo's palace guard
Kim Do-won
Kyung-jae
Jung Dong-geun
King's Eunuch 1
Lee Dong-Hee
Patient 1
Song Dong-hwan
Palace gate guard 2
Режиссер Ан Тхэ-джин
Сценарист Ан Тхэ-джин, Soo-in Bang, Gyu-Ri Hyun
Композитор Sang-Jun Hwang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2023
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
20 апреля 2023 Россия Кино.Арт.Про
12 января 2023 Испания 16
12 января 2023 Сингапур PG13
9 декабря 2022 Тайвань
23 ноября 2022 Южная Корея 15
Сборы в мире $26 719 364
Производство C-JeS Entertainment, Library Pictures International
Другие названия
Olbbaemi, The Night Owl, A Coruja Noturna, Dạ Điểu, Los ojos de la noche, W mroku, Нічна сова, Ночная сова, 晝盲神探, 梟ーフクロウー, 貓頭鷹, بومة الليل, Сова, جغد شب

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 17 голосов
6.8 IMDb
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Обновлено 27 мая 2023

Трейлеры фильма

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Ночная сова - Дублированный трейлер
Ночная сова Дублированный трейлер
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