Другой ребенок, 2022

Для корейского режиссера Джин-Янг Кима фильм стал дебютной полнометражной работой. Он также написал сценарий к картине. Фильм представляет собой классический триллер, где многие ходы заимствованы из восточноазиатского кино, а также из голливудских блокбастеров.

Фильм поднимает множество проблем — христианская вера в Южной Корее, комплекс вины матери после утраты сына с параличом нижних конечностей, способы интерпретации религиозных текстов детьми, которым внушают те или иные доктрины.

Религиозная тематика привлекла корейского режиссера Джин-Янг Кима после беседы с католическим священником, который объяснил, что зло не обязательно должно быть чем-то конкретным, а скорее похоже на темные воспоминания и мрачные идеи из прошлого, которые люди хранят в душе. Во всяком случае, вялотекучесть зла может объяснить природу его деяний, порой лишенных цели и смысла.

Джин-Янг Кима с его первой работой пригласили на таллинский кинофестиваль «Темные ночи», крупнейший фестиваль жанрового кино в Северной Европе, в рамках раздела «Первый полнометражный конкурс», где соревнуются дебютные работы молодых режиссеров.

Второе название картины – «Другой ребенок».