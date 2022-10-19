Другой ребенок, 2022

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Постер фильма Призрак у озера
5.7
Призрак у озера - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Призрак у озера
5.7

Призрак у озера

, 2022
Mihok / The Other Child
Южная Корея / детектив, триллер / 18+
Мистический хоррор о семье, усыновившей ребенка
Трейлеры
Постер фильма Призрак у озера
5.7
Призрак у озера - Дублированный трейлер
Призрак у озера  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Для корейского режиссера Джин-Янг Кима фильм стал дебютной полнометражной работой. Он также написал сценарий к картине. Фильм представляет собой классический триллер, где многие ходы заимствованы из восточноазиатского кино, а также из голливудских блокбастеров.

Фильм поднимает множество проблем — христианская вера в Южной Корее, комплекс вины матери после утраты сына с параличом нижних конечностей, способы интерпретации религиозных текстов детьми, которым внушают те или иные доктрины. 

Религиозная тематика привлекла корейского режиссера Джин-Янг Кима после беседы с католическим священником, который объяснил, что зло не обязательно должно быть чем-то конкретным, а скорее похоже на темные воспоминания и мрачные идеи из прошлого, которые люди хранят в душе. Во всяком случае, вялотекучесть зла может объяснить природу его деяний, порой лишенных цели и смысла.

Джин-Янг Кима с его первой работой пригласили на таллинский кинофестиваль «Темные ночи», крупнейший фестиваль жанрового кино в Северной Европе, в рамках раздела «Первый полнометражный конкурс», где соревнуются дебютные работы молодых режиссеров.  

Второе название картины – «Другой ребенок». 

Супружеская пара решает усыновить ребенка, чтобы пережить потерю сына, погибшего в результате несчастного случая. Приемный мальчик обладает обостренными чувствами и начинает видеть в доме присутствие чего-то потустороннего.

В ролях

Ким Мин-джэ
Seok-ho
Пак Хё-джу
Пак Хё-джу
Hyeon-woo
Ли Сон-джу
Ли Сон-джу
Чо Сын-у
Чо Сын-у
Kyung Da Eun
Joo-eun
Kim Ra-on
Ha-joon
Jang Eui-don
Doctor
Ян Хын Чжу
Byeong-mok
Режиссер Джин-Янг Ким
Сценарист Джин-Янг Ким, Byungrae Ahn
Композитор Leevisa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 октября 2022
Дата выхода
27 апреля 2023 Россия Русский репортаж
13 февраля 2025 Мексика
19 октября 2022 Южная Корея 15
Сборы в мире $187 562
Производство Engine Studio, Gozip Studio, Sidus Corp.
Другие названия
The Other Child, Delusion, Hijo del diablo, Hijos del diablo, Mi Hok, Teine laps, Thế Thân, Призрак у озера, 震える家族, توهم, سرگشتگی, 不存在的孩子

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 20 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3523 В жанре «детектив»  76 В жанре «триллер»  734 В фильмах Южной Кореи  54 В фильмах 2022 года  171
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Призрак у озера - Дублированный трейлер
Призрак у озера Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Аккуратный мистический триллер в знакомом антураже.
Аккуратный мистический триллер в знакомом антураже. Семья преподобного Хо Сука (Ким Мин-джэ) пережила огромную утрату. При туманных обстоятельствах погиб их больной сын. Несмотря на то что у них еще трое детей, они решают усыновить мальчика Исаака. Он очень плохо видит, и другие дети относятся к новому брату с недоверием: кажется, что мальчик видит что-то недоступное обычным людям. Снятый дебютанткой в большом кино Ким Джин-ён триллер про тайны прошлого использует вполне понятные художественные приемы фильма ужасов, но для полного…
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