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Постер фильма На краю
5.9
На краю - Дублированный трейлер
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5.9

На краю

, 2022
The Ledge
США / триллер / 18+
Динамичный триллер о выживании в горах
Трейлеры
Постер фильма На краю
5.9
На краю - Дублированный трейлер
На краю  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Действие фильма происходит в основном в одном месте, но при этом сюжет динамичен и насыщен событиями.

По сюжету, события разворачиваются в итальянских Доломитовых Альпах, но на самом деле съемки проходили в Сербии.

У Актрисы Бриттани Эшворт не так много реплик на протяжении всего фильма, зато она демонстрирует потрясающую невербальную игру. 

Воспоминания о прошлом Келли кажутся полезными для зрителей, но также рискуют выбить из основной канвы сюжета. 

В фильме много насилия, включая поножовщину и жестокость. Также показано употребление наркотиков, попытки изнасилования и комментарии сексуального характера.  

Начиная с «Мертвых» 2010 года и его сиквела к «Никогда не отпускай» 2015 года режиссер Говард Дж. Форд приобрел привычку снимать напряженные, очень самобытные триллеры с потрясающими трюками, и «На краю» — один из них.

Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц. Но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой.

В ролях

Бриттани Эшворт
Бриттани Эшворт
Kelly
Бен Лэмб
Бен Лэмб
Josh
Луис Бойер
Луис Бойер
Zach
Нэйтан Уэлш
Нэйтан Уэлш
Reynolds
Дэвид Уайман
Дэвид Уайман
Taylor
Anaïs Parello
Sophie
Stefan Knezevic
Luca
Krsto Nikcevic
Boy in sport gear
Режиссер Ховард Дж. Форд
Сценарист Tom Boyle
Композитор Imran Ahmad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 февраля 2022
Премьера в мире 18 февраля 2022
Дата выхода
19 января 2023 Россия Экспонента
24 ноября 2022 Бразилия
3 июня 2022 Вьетнам
19 января 2023 Казахстан 16+
19 января 2023 Кыргызстан 16+
28 июля 2022 Мексика B-15
18 февраля 2022 Нидерланды 16
19 января 2023 Узбекистан
15 июня 2022 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет €2 500 000
Сборы в мире $685 303
Производство Evolution Pictures, Head Gear Films, Kreo Films FZ
Другие названия
The Ledge, Al Filo Del Abismo, На краю, El abismo, Nad przepaścią, No Fio da Navalha, Perseguição nas Alturas, Tensão nas Alturas, The Ledge - Don't Lose Your Grip!, Vực Thẳm, Литица, クリフハンガー フォールアウト, 極限逃殺

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 32 голоса
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3371 В жанре «триллер»  697 В фильмах США  2011 В фильмах 2022 года  159
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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На краю - Дублированный трейлер
На краю Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме На краю

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделяются. Сильные стороны — напряжённый триллер, тема дружбы, замешанной на преступлениях, и запоминающийся поворот сюжета. Слабые — медленный темп, часть сюжета может казаться скучной, фильм воспринимается как однодневный просмотр. Общее мнение колеблется между положительными и критическими; подойдёт любителям загадочных историй с непредсказуемой развязкой.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

old_falc 22 января 2023, 20:18
Фильм о том, что дружба, замешанная на крови вовсе не дружба, попытка скрыть преступление тянет за собой новые преступления... И \"конец верёвочки\" всегда найдётся. Мне фильм понравился.
gvontash 26 января 2023, 14:53
Очень хороший триллер, рекомендую
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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