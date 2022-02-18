Действие фильма происходит в основном в одном месте, но при этом сюжет динамичен и насыщен событиями.
По сюжету, события разворачиваются в итальянских Доломитовых Альпах, но на самом деле съемки проходили в Сербии.
У Актрисы Бриттани Эшворт не так много реплик на протяжении всего фильма, зато она демонстрирует потрясающую невербальную игру.
Воспоминания о прошлом Келли кажутся полезными для зрителей, но также рискуют выбить из основной канвы сюжета.
В фильме много насилия, включая поножовщину и жестокость. Также показано употребление наркотиков, попытки изнасилования и комментарии сексуального характера.
Начиная с «Мертвых» 2010 года и его сиквела к «Никогда не отпускай» 2015 года режиссер Говард Дж. Форд приобрел привычку снимать напряженные, очень самобытные триллеры с потрясающими трюками, и «На краю» — один из них.
Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц. Но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой.
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