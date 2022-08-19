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Постер фильма Пациенты
5.2
Пациенты - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пациенты
5.2

Пациенты

, 2022
The Immaculate Room
США / драма, триллер / 18+
Триллер о паре, которая ради денег соглашается провести 50 дней в изоляции
Трейлеры
Постер фильма Пациенты
5.2
Пациенты - Дублированный трейлер
Пациенты  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Это третий полнометражный фильм южноафриканского режиссера Девила, который в 2013 году снял боевик «Автомобиль 19» с Полом Уокером в главной роли.

Картина похожа на другие проекты с аналогичной тематикой, например, экспериментальную драму Джозефа Косински о тестировании наркотиков «Спайдерхед», научно-фантастический фильм «Пассажиры». Можно провести параллель даже с культовым сериалом «Игры в кальмара» с большим денежным призом, хотя сценарий гораздо менее жесток.

В фильмы есть моменты, когда зрители смогут ощутить себя так же, как пара главных героев: застрявшими в пустом мире, терзающимися вопросом, как пережить следующий момент и что случится дальше.

Оригинальное название картины - «Безупречная комната». Слово «безупречный» означает аккуратный и опрятный. Как и белый цвет. Безупречная комната, безусловно, белая, опрятная и чистая. Но для главного героя Майкла белый цвет — это отсутствие цвета. И первое, что он делает, это покупает зеленый мелок, чтобы заполнить белые стены цветом и справиться со скукой, занявшись рисованием.

Мировая премьера фильма состоялась 3 февраля 2022 года на кинофестивале Mammoth.

Молодая пара, Майк и Кейт, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо просто провести вместе всего 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Вроде бы простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар.

В ролях

Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Michael 'Mikey' Walsh
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Katherine 'Kate' Frith
Эшли Грин
Эшли Грин
Simone
М. Эммет Уолш
М. Эммет Уолш
Harry Frith
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Jason Wright
Alex Sgambati
Q Walsh
Oliver Moore
Shaun Walsh
Tiffany Smith
Sandy Williams
Gianna Wichelow
Room Voice
Режиссер Мукунда Майкл Дьюил
Сценарист Мукунда Майкл Дьюил, Джоэль Мур
Композитор Steve London
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 октября 2022
Премьера в мире 19 августа 2022
Дата выхода
1 июня 2023 Россия Ракета Релизинг
30 ноября 2024 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $9 979
Производство Balcony 9 Productions, K5 Film, Productivity Media
Другие названия
The Immaculate Room, Chambre Forte, Tertemiz Oda, Безупречная комната, Беспрекорна соба, Пациенты

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

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Пациенты - Дублированный трейлер
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