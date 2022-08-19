Это третий полнометражный фильм южноафриканского режиссера Девила, который в 2013 году снял боевик «Автомобиль 19» с Полом Уокером в главной роли.
Картина похожа на другие проекты с аналогичной тематикой, например, экспериментальную драму Джозефа Косински о тестировании наркотиков «Спайдерхед», научно-фантастический фильм «Пассажиры». Можно провести параллель даже с культовым сериалом «Игры в кальмара» с большим денежным призом, хотя сценарий гораздо менее жесток.
В фильмы есть моменты, когда зрители смогут ощутить себя так же, как пара главных героев: застрявшими в пустом мире, терзающимися вопросом, как пережить следующий момент и что случится дальше.
Оригинальное название картины - «Безупречная комната». Слово «безупречный» означает аккуратный и опрятный. Как и белый цвет. Безупречная комната, безусловно, белая, опрятная и чистая. Но для главного героя Майкла белый цвет — это отсутствие цвета. И первое, что он делает, это покупает зеленый мелок, чтобы заполнить белые стены цветом и справиться со скукой, занявшись рисованием.
Мировая премьера фильма состоялась 3 февраля 2022 года на кинофестивале Mammoth.
Молодая пара, Майк и Кейт, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо просто провести вместе всего 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Вроде бы простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар.
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