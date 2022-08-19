Это третий полнометражный фильм южноафриканского режиссера Девила, который в 2013 году снял боевик «Автомобиль 19» с Полом Уокером в главной роли.

Картина похожа на другие проекты с аналогичной тематикой, например, экспериментальную драму Джозефа Косински о тестировании наркотиков «Спайдерхед», научно-фантастический фильм «Пассажиры». Можно провести параллель даже с культовым сериалом «Игры в кальмара» с большим денежным призом, хотя сценарий гораздо менее жесток.

В фильмы есть моменты, когда зрители смогут ощутить себя так же, как пара главных героев: застрявшими в пустом мире, терзающимися вопросом, как пережить следующий момент и что случится дальше.

Оригинальное название картины - «Безупречная комната». Слово «безупречный» означает аккуратный и опрятный. Как и белый цвет. Безупречная комната, безусловно, белая, опрятная и чистая. Но для главного героя Майкла белый цвет — это отсутствие цвета. И первое, что он делает, это покупает зеленый мелок, чтобы заполнить белые стены цветом и справиться со скукой, занявшись рисованием.

Мировая премьера фильма состоялась 3 февраля 2022 года на кинофестивале Mammoth.