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Кошатник Кошатник
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Cat Person

Кошатник, 2023

2023 / Франция / США
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сузанна Фогель
Сузанна Фогель
В ролях
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Николас Браун
Николас Браун
Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кошатник 4 постера
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Романтическое знакомство Эмилии Джонс идет не по плану в трейлере триллера «Кошатник» Джонс прославилась как исполнительница главной роли в оскароносном фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».
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25 августа 2023 14:14
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