Кошатник, 2023

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Постер фильма Кошки-мышки
6.2
Кошки-мышки - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Кошки-мышки
6.2

Кошки-мышки

, 2023
Cat Person
Франция, США / драма, триллер / 18+
Психологический триллер о кошмарном первом свидании
Трейлеры
Постер фильма Кошки-мышки
6.2
Кошки-мышки - Дублированный трейлер
Кошки-мышки  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа американской писательницы, доктора философии по английской литературе и магистра изящных искусств Кристен Рупениан/Kristen Roupenian. Его напечатали в 2017 году в издании The New Yorker, и он оказался самым популярным за тот год, вызвал широкий резонанс и бурные обсуждения на тему того, важно ли активное согласие на сексуальный контакт. До журнала The New Yorker девушка отправляла текст в другие издания, но получала вежливые отказы. Кристен Рупениан: «Многие издания, которые отказывались печатать рассказ, делали это очень мягко: «Обязательно пришлите нам еще что‑нибудь» или «Это не совсем в нашем формате, но, может, вы напишете про то-то и то-то»».

Рупениан известна также сценарием к черной комедии «Тела, тела, тела»/Bodies Bodies Bodies (2022 год, режиссер Халина Рейн) и сборником рассказов «Ты знаешь, что хочешь этого»/You Know You Want This (2019 год), за который она получила 1 200 000 долларов. Его напечатали и в России. 

Литературную основу адаптировала сценарист Мишель Эшфорд (сериалы «Джон Адамс»/John Adams, 2008 год, «Тихий океан»/The Pacific, 2010 год, «Мастера секса»/Masters of Sex, 2013–2016 годы). Помимо этого, она стала продюсером совместно с Хелен Эстабрук, Джереми Стеклер и другими.

В июне 2021 года Imperative Entertainment и Studio Canal сообщили о том, что будут участвовать в экранизации этого вирусного рассказа. Съемки стартовали в октябре 2021 года. Затем в производство подключились киностудии 30West, Echelon Productions, Inc., The New Yorker Studios.

Мировая премьера прошла 21 января 2023 года на фестивале независимого кино «Сандэнс».

Прием кинокритиков был сдержанным и средним, мнения поделились пополам. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составил только 45%, а на Metacritic – 54 балла из 100. Рецензенты пришли к выводу, что это причудливо, но грубовато и затянуто.

Застенчивая студентка Марго всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, но добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Однако закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к смертельным последствиям...

В ролях

Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Марго
Николас Браун
Николас Браун
Роберт
Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан
Taylor
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Dr. Enid Zabala
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Kelly
Кристофер Шайр
Ernie
Лайза Коши
Лайза Коши
Beth
Майкл Гандольфини
Майкл Гандольфини
Дональд Уоткинс
Фред Меламед
Фред Меламед
Max Jenkins
Josh Rivera
Dave
Режиссер Сузанна Фогель
Сценарист Michelle Ashford, Kristen Roupenian
Композитор Хезер МакИнтош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 февраля 2024
Премьера в мире 21 января 2023
Дата выхода
26 октября 2023 Россия Вольга
23 ноября 2023 Австралия
26 октября 2023 Азербайджан 16+
26 октября 2023 Болгария
27 октября 2023 Великобритания 15
16 ноября 2023 Германия 16
19 октября 2023 Казахстан 18+
9 ноября 2023 Кыргызстан 16+
6 октября 2023 Латвия N12
26 октября 2023 Молдавия
15 февраля 2024 Нидерланды 12
2 ноября 2023 Новая Зеландия R16
13 октября 2023 Норвегия 15
12 октября 2023 ОАЭ 18TC
13 октября 2023 Польша
14 ноября 2024 Португалия
11 апреля 2024 Сербия o.A.
6 октября 2023 Таджикистан
26 октября 2023 Узбекистан 18+
26 октября 2023 Украина
11 апреля 2024 Хорватия
11 апреля 2024 Черногория
27 октября 2023 Эстония
19 июня 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $372 570
Производство Echelon Productions, Inc., StudioCanal, The New Yorker Studios
Другие названия
Cat Person, Кошки-мышки, Мишоловка, Amante de Gatos, Cama de Gato, Entre ses griffes, Kaķu mīlis, Kassisõber, Niebezpieczny kochanek, Погрешен спој, 캣 퍼슨

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 25 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3078 В жанре «драма»  1201 В жанре «триллер»  627 В фильмах Франции  213 В фильмах США  1862 В фильмах 2023 года  194
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кошки-мышки - Дублированный трейлер
Кошки-мышки Дублированный трейлер
Кошки-мышки - Трейлер
Кошки-мышки Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Кошки-мышки

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы зрителей разделились. Сильные стороны: остроумный диалог, многослойный сюжет, неожиданные повороты и убедительные актёры. Слабости: слабая проработка сценария в отдельных моментах и перегруженность жанрами. Общая оценка ближе к положительной, встречаются и критические замечания. Фильм подойдет тем, кто любит смесь соц‑хоррор, кринж‑комедии и детективного триллера и не боится необычных сцен.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Фёдор Сердобинцев 28 октября 2023, 21:03
Самый ужасный фильм за всю историю. Вообще ни о чем. Если это триллер, то почему ни одного убийства за весь фильм? Я два раза за фильм уснул, друг… Читать дальше…
elizavetamanager 25 октября 2023, 08:34
Скромная студентка Марго, которая подрабатывает в кинотеатре.У нее завязывается флирт с одним из постоянных посетителей. Роберт кажется милым, и у… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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