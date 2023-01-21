Кошатник, 2023

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа американской писательницы, доктора философии по английской литературе и магистра изящных искусств Кристен Рупениан/Kristen Roupenian. Его напечатали в 2017 году в издании The New Yorker, и он оказался самым популярным за тот год, вызвал широкий резонанс и бурные обсуждения на тему того, важно ли активное согласие на сексуальный контакт. До журнала The New Yorker девушка отправляла текст в другие издания, но получала вежливые отказы. Кристен Рупениан: «Многие издания, которые отказывались печатать рассказ, делали это очень мягко: «Обязательно пришлите нам еще что‑нибудь» или «Это не совсем в нашем формате, но, может, вы напишете про то-то и то-то»».

Рупениан известна также сценарием к черной комедии «Тела, тела, тела»/Bodies Bodies Bodies (2022 год, режиссер Халина Рейн) и сборником рассказов «Ты знаешь, что хочешь этого»/You Know You Want This (2019 год), за который она получила 1 200 000 долларов. Его напечатали и в России.

Литературную основу адаптировала сценарист Мишель Эшфорд (сериалы «Джон Адамс»/John Adams, 2008 год, «Тихий океан»/The Pacific, 2010 год, «Мастера секса»/Masters of Sex, 2013–2016 годы). Помимо этого, она стала продюсером совместно с Хелен Эстабрук, Джереми Стеклер и другими.

В июне 2021 года Imperative Entertainment и Studio Canal сообщили о том, что будут участвовать в экранизации этого вирусного рассказа. Съемки стартовали в октябре 2021 года. Затем в производство подключились киностудии 30West, Echelon Productions, Inc., The New Yorker Studios.

Мировая премьера прошла 21 января 2023 года на фестивале независимого кино «Сандэнс».

Прием кинокритиков был сдержанным и средним, мнения поделились пополам. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составил только 45%, а на Metacritic – 54 балла из 100. Рецензенты пришли к выводу, что это причудливо, но грубовато и затянуто.