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Кошатник
Cat Person
Кошатник, 2023
2023 / Франция / США
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Жанр:
драма
триллер
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Сузанна Фогель
В ролях
Эмилия Джонс
Николас Браун
Джеральдин Висванатхан
Изабелла Росселлини
Хоуп Дэвис
Все актеры и съемочная группа
4 постера
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Романтическое знакомство Эмилии Джонс идет не по плану в трейлере триллера «Кошатник»
Джонс прославилась как исполнительница главной роли в оскароносном фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».
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25 августа 2023 14:14
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