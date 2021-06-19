Тропа смерти, 2022

Фильм принял участие в Corrosivo Film Fest – кинофестивале фильмов ужасов и фэнтези, а также в IFI Horrorthon в 2022 году.

В соавторстве с режиссером Кевином Игнатиусом за сценарий отвечал Ник Псинакис. Он также сыграл в фильме одну из ролей.

Главные роли сыграли молодые актеры Картер O’Даннэлл и Брэди O’Даннэлл. В целом фильм не может похвастаться известными именами в актерском составе, что весьма характерно для лент в этом жанре.

Съемки проходили в Северо-Западной Пенсильвании.