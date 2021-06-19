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Постер фильма Тропа смерти
2.8
Тропа смерти - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тропа смерти
2.8

Тропа смерти

, 2022
The Long Dark Trail
США / ужасы / 18+
Два подростка сбегают от отца-тирана и попадают в зловещий лес
Трейлеры
Постер фильма Тропа смерти
2.8
Тропа смерти - Дублированный трейлер
Тропа смерти  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм принял участие в Corrosivo Film Fest – кинофестивале фильмов ужасов и фэнтези, а также в IFI Horrorthon в 2022 году. 

В соавторстве с режиссером Кевином Игнатиусом за сценарий отвечал Ник Псинакис. Он также сыграл в фильме одну из ролей. 

Главные роли сыграли молодые актеры Картер O’Даннэлл и Брэди O’Даннэлл. В целом фильм не может похвастаться известными именами в актерском составе, что весьма характерно для лент в этом жанре.

Съемки проходили в Северо-Западной Пенсильвании. 

Два брата-подростка убегают из дома после того, как наконец дают отпор своему жестокому отцу. Они надеются найти мать, оставившую их несколько лет назад. Братья верят, что их жизнь наладится после того, как они воссоединятся с родительницей. Но идти к ней им придётся через безлюдные зловещие леса.

В ролях

Трина Кэмпбелл
Hannah
Брейди О'доннелл
Jacob
Картер О'доннелл
Henry
Ник Псинакис
Zeke
Майкл Тьер
Duane
Paul Ignatius
Mr. Barrow
Charlotte Anderson
Zeke's Daughter
Willard Foley
Logger
Bryce Cummings
Henry's Boss
Christian Foley
Cook
Режиссер Кевин Игнатиус, Ник Псинакис
Сценарист Кевин Игнатиус, Ник Псинакис
Композитор Кевин Игнатиус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 июня 2021
Дата выхода
26 января 2023 Россия Кинологистика
22 октября 2021 Ирландия PG
19 июня 2021 США
Сборы в мире $8 507
Производство Four Eighteen Films
Другие названия
The Long Dark Trail, Pikk tume rada, Стежка смерті, Тропа смерти

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 11 голосов
2.9 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Тропа смерти - Дублированный трейлер
Тропа смерти Дублированный трейлер
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