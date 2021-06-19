Тропа смерти, 2022

Фильм принял участие в Corrosivo Film Fest – кинофестивале фильмов ужасов и фэнтези, а также в IFI Horrorthon в 2022 году.
В соавторстве с режиссером Кевином Игнатиусом за сценарий отвечал Ник Псинакис. Он также сыграл в фильме одну из ролей.
Главные роли сыграли молодые актеры Картер O’Даннэлл и Брэди O’Даннэлл. В целом фильм не может похвастаться известными именами в актерском составе, что весьма характерно для лент в этом жанре.
Съемки проходили в Северо-Западной Пенсильвании.
Два брата-подростка убегают из дома после того, как наконец дают отпор своему жестокому отцу. Они надеются найти мать, оставившую их несколько лет назад. Братья верят, что их жизнь наладится после того, как они воссоединятся с родительницей. Но идти к ней им придётся через безлюдные зловещие леса.
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