Премьера картины состоялась на фестивале фильмов ужасов в Салеме, штат Массачусетс, 1 октября 2021 года.
В фильме заметили киноляп, связанный с отрубленным пальцем главной героини Сары. Изначально в кадре видно, что он отрублен на третьем суставе, но позже в эпилоге Сара показывает руку с отсутствующим пальцем, и палец оказывается отрезан на втором суставе.
Фильм является первой полнометражной работой Пьера Цигаридиса в качестве режиссера после обширного операторского опыта. Идею снять фильм он вынашивал много лет. Цигаридис изучал кинематографию в киношколе, писал сценарии и много работал с актерами. По словам Пьера, он попытался снять ленту, которую ему самому было бы интересно посмотреть.
На создание картины Цигаридиса вдохновили итальянские фильмы ужасов 70-х, которые часто подвергались критике со стороны американского общества, поскольку нарушали классическую сюжетную структуру хоррора.
Образ ведьм режиссер создавал под влиянием фантастических историй, которые ему рассказывала мама в детстве. Источником вдохновения стал широкий архетип из сказки.
Цигаридис, готовясь к съемкам, активно изучал эзотерику и оккультизм, читал соответствующие паблики в социальных сетях. По его словам, он хотел быть как можно более осведомленным в вопросах колдовства. Таким образом, Цигаридис подготовил современное исследование магии, в котором многовековая традиция сталкивается с современными реалиями.
Древнее зло, поселившееся в душе одинокой ведьмы, желает найти новые жертвы. На ее пути оказывается беременная Сара и молодая студентка Маша. Леденящая кровь мистическая история столкновения двух молодых женщин со кошмаром, колдовством и родовым проклятием.
|2 марта 2023
|Россия
|Кинологистика
|2 марта 2023
|Бразилия
|16
|17 октября 2024
|Гватемала
|16 марта 2023
|Казахстан
|18+
|16 марта 2023
|Кыргызстан
|16+
|16 марта 2023
|Узбекистан
|18+