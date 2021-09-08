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Постер фильма Астрал. Проклятие ведьм
4.4
Астрал. Проклятие ведьм - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Астрал. Проклятие ведьм
4.4

Астрал. Проклятие ведьм

, 2021
Two Witches
США / ужасы / 18+
Фильм ужасов о колдовстве и родовом проклятии
Трейлеры
Постер фильма Астрал. Проклятие ведьм
4.4
Астрал. Проклятие ведьм - Дублированный трейлер
Астрал. Проклятие ведьм  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Премьера картины состоялась на фестивале фильмов ужасов в Салеме, штат Массачусетс, 1 октября 2021 года.

В фильме заметили киноляп, связанный с отрубленным пальцем главной героини Сары. Изначально в кадре видно, что он отрублен на третьем суставе, но позже в эпилоге Сара показывает руку с отсутствующим пальцем, и палец оказывается отрезан на втором суставе.

Фильм является первой полнометражной работой Пьера Цигаридиса в качестве режиссера после обширного операторского опыта. Идею снять фильм он вынашивал много лет. Цигаридис изучал кинематографию в киношколе, писал сценарии и много работал с актерами. По словам Пьера, он попытался снять ленту, которую ему самому было бы интересно посмотреть.

На создание картины Цигаридиса вдохновили итальянские фильмы ужасов 70-х, которые часто подвергались критике со стороны американского общества, поскольку нарушали классическую сюжетную структуру хоррора. 

Образ ведьм режиссер создавал под влиянием фантастических историй, которые ему рассказывала мама в детстве. Источником вдохновения стал широкий архетип из сказки.

Цигаридис, готовясь к съемкам, активно изучал эзотерику и оккультизм, читал соответствующие паблики в социальных сетях. По его словам, он хотел быть как можно более осведомленным в вопросах колдовства. Таким образом, Цигаридис подготовил современное исследование магии, в котором многовековая традиция сталкивается с современными реалиями. 

Древнее зло, поселившееся в душе одинокой ведьмы, желает найти новые жертвы. На ее пути оказывается беременная Сара и молодая студентка Маша. Леденящая кровь мистическая история столкновения двух молодых женщин со кошмаром, колдовством и родовым проклятием.

В ролях

Ребека Кеннеди
Ребека Кеннеди
Masha
Кристина Клебе
Кристина Клебе
Rachel Howard
Тим Фокс
Тим Фокс
Dustin Green
Дина Сильва
Дина Сильва
Melissa Green
Белль Адамс
Белль Адамс
Sarah Johnson
Даниэль Кеннеди
Mary
Ian Reier Michaels
Simon Fleming
Marina Parodi
The Boogeywoman
Jacob DeMonte-Finn
Masha's one night stand
Клинт Гленн
Charlie
Режиссер Пьер Цигаридис
Сценарист Кристина Клебе, Maxime Rancon, Пьер Цигаридис
Композитор Gioacchino Marincola
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 октября 2022
Премьера в мире 8 сентября 2021
Дата выхода
2 марта 2023 Россия Кинологистика
2 марта 2023 Бразилия 16
17 октября 2024 Гватемала
16 марта 2023 Казахстан 18+
16 марта 2023 Кыргызстан 16+
16 марта 2023 Узбекистан 18+
Сборы в мире $537 974
Производство Incubo Films, The Rancon Company
Другие названия
Two Witches, Resurrección de las brujas, Астрал. Проклятие ведьм, Blow Out the Candle, Blow Out the Candle Part I, Duas Bruxas, Duas Bruxas - A Herança Diabólica, Dwie czarownice, Résurrection des Sorcières, Streghe - Eredità diabolica, Zwei Hexen

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 40 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3919 В жанре «ужасы»  511 В фильмах США  2216 В фильмах 2021 года  152
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал. Проклятие ведьм - Дублированный трейлер
Астрал. Проклятие ведьм Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Астрал. Проклятие ведьм

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: часть зрителей называет фильм удачным трэшем и советует к просмотру тем, кто любит поржать, другой части он кажется пустым и тратой времени. Сильные стороны отмечаются свобода жанра и несерьезный подход; слабые — слабая проработка сюжета и ненужная динамика. Общая оценка скептическая, но найдутся поклонники треша. Фильм может подойти тем, кто ищет развлечение с иронией, не требующее сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о фильме

teperik.20 5 марта 2023, 21:01
Не ходите. Реально время и деньги потрачены зря. С самого начала фильма угорали сидели. На середи фильма ушли домой.
Артур Денисенко 5 марта 2023, 00:34
Никогда на это не идите , полное отсутствие сюжата
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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