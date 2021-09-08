Премьера картины состоялась на фестивале фильмов ужасов в Салеме, штат Массачусетс, 1 октября 2021 года.

В фильме заметили киноляп, связанный с отрубленным пальцем главной героини Сары. Изначально в кадре видно, что он отрублен на третьем суставе, но позже в эпилоге Сара показывает руку с отсутствующим пальцем, и палец оказывается отрезан на втором суставе.

Фильм является первой полнометражной работой Пьера Цигаридиса в качестве режиссера после обширного операторского опыта. Идею снять фильм он вынашивал много лет. Цигаридис изучал кинематографию в киношколе, писал сценарии и много работал с актерами. По словам Пьера, он попытался снять ленту, которую ему самому было бы интересно посмотреть.

На создание картины Цигаридиса вдохновили итальянские фильмы ужасов 70-х, которые часто подвергались критике со стороны американского общества, поскольку нарушали классическую сюжетную структуру хоррора.

Образ ведьм режиссер создавал под влиянием фантастических историй, которые ему рассказывала мама в детстве. Источником вдохновения стал широкий архетип из сказки.

Цигаридис, готовясь к съемкам, активно изучал эзотерику и оккультизм, читал соответствующие паблики в социальных сетях. По его словам, он хотел быть как можно более осведомленным в вопросах колдовства. Таким образом, Цигаридис подготовил современное исследование магии, в котором многовековая традиция сталкивается с современными реалиями.