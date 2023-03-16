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Постер фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы
7.2
На солнце, вдоль рядов кукурузы - Трейлер
Киноафиша Фильмы На солнце, вдоль рядов кукурузы
7.2

На солнце, вдоль рядов кукурузы

, 2023
Na solntse, vdol ryadov kukuruzy
Россия / драма, боевик / 18+
Фильм с Егором Бероевым о подвиге пилота гражданской авиации, снятый по реальным событиям
Трейлеры
Постер фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы
7.2
На солнце, вдоль рядов кукурузы - Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам реальных событий, случившихся летом 2019 года. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время рейса «Москва — Симферополь» под пилотированием Дамира Юсупова экстренно приземлился на кукурузном поле возле аэропорта «Жуковский». Причиной ЧП стал отказ обоих двигателей, когда авиалайнер столкнулся со стаей птиц. В тот момент на борту самолета было 266 человек, включая нескольких членов экипажа.

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Землетрясение» и «Защитники», не первый раз снимает картину об авиакатастрофе. В 2018 году Андреасян выпустил биографическую драму «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, снятую по мотивам истории архитектора Виталия Калоева. 

Консультантом на съемочной площадке работал участник тех событий пилот Дамир Юсупов. Также он оказывал содействие Алексею Гравицкому при подготовке материала для сценария.

Впервые о фильме в октябре 2021 года сообщила невеста Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк. Съемки начались в июне 2022 года.

Цитата «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» принадлежит старшему бортпроводнику, который эвакуировал пассажиров.

Многие подписчики писали в комментариях и в социальных сетях режиссера, что именно Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Он согласился с мнением фанатов. Егору понравилась идея и финальный сценарий. 

История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…

В ролях

Егор Бероев
Егор Бероев
Damir Yusupov
Полина Максимова
Полина Максимова
Yulya
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Senior flight attendant
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Mikhail
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Kirill
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Natalya
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Vika
Юрий Насонов
Юрий Насонов
Oleg
Khristina Blokhina
Stewardess
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Vera
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Vadim
Елисей Чучилин
Елисей Чучилин
Dima in childhood
Режиссер Сарик Андреасян
Сценарист Алексей Гравицкий
Композитор Artashes Andreasyan, Manuk Kazaryan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Дата выхода
16 марта 2023 Россия Централ Партнершип
16 марта 2023 Казахстан 6+
Бюджет 165 000 000 RUR
Сборы в мире $5 447 242
Производство K.B.A.
Другие названия
Na solntse, vdol ryadov kukuruzy, Emergency Landing, Pouso de Emergência, Кукурузное поле, На солнце, вдоль рядов кукурузы

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 171 голос
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1568 В жанре «драма»  709 В жанре «боевик»  345 В фильмах России  135 В фильмах 2023 года  83
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
На солнце, вдоль рядов кукурузы - Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы - Тизер-трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Долгий путь к мечте, которая превратилась в подвиг.
Долгий путь к мечте, которая превратилась в подвиг. Обычный мальчик смотрит на небо, мечтает однажды стать пилотом и парить в облаках. Примером для него был отец, который всегда наставлял и всегда поддерживал сына. Путь к заветному желанию оказался непростым и привел Дамира Юсупова в авиацию довольно поздно, лишь в 36 лет. Но именно ему предстоит совершить подвиг и спасти жизни 233 пассажиров. Из-за стаи перелетных птиц у самолета отказывают оба двигателя. Дамир сделает практически невозможное — посадит Airbus A321 на кукурузное поле в…

Отзывы зрителей о фильме На солнце, вдоль рядов кукурузы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: фильм основан на реальных событиях, передает дух подвига пилота; удачная актерская работа. Слабые стороны: медленный темп, флешбэки и неполная проработка сюжета; графика кадра могла быть лучше. Общая оценка зрителей: вызывает сопереживание и запоминается. Кому подойдет: поклонникам биографических драм и историй о людях в экстремальных ситуациях; взрослым и семьям.
Саммари составлено ИИ на основе 53 отзывов.

Отзывы о фильме

User 23 марта 2023, 21:10
Меня конечно крайне удивляют некоторые здесь отзывы, кто жалуется на 7 минут съемок катастрофы, что документальный был бы интереснее, что фильм без… Читать дальше…
User 21 марта 2023, 18:32
Очень хороший фильм с реальными фрагментами! Девочки,готовьте платочки!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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