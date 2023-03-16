Фильм снят по мотивам реальных событий, случившихся летом 2019 года. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время рейса «Москва — Симферополь» под пилотированием Дамира Юсупова экстренно приземлился на кукурузном поле возле аэропорта «Жуковский». Причиной ЧП стал отказ обоих двигателей, когда авиалайнер столкнулся со стаей птиц. В тот момент на борту самолета было 266 человек, включая нескольких членов экипажа.

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Землетрясение» и «Защитники», не первый раз снимает картину об авиакатастрофе. В 2018 году Андреасян выпустил биографическую драму «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, снятую по мотивам истории архитектора Виталия Калоева.

Консультантом на съемочной площадке работал участник тех событий пилот Дамир Юсупов. Также он оказывал содействие Алексею Гравицкому при подготовке материала для сценария.

Впервые о фильме в октябре 2021 года сообщила невеста Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк. Съемки начались в июне 2022 года.

Цитата «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» принадлежит старшему бортпроводнику, который эвакуировал пассажиров.

Многие подписчики писали в комментариях и в социальных сетях режиссера, что именно Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Он согласился с мнением фанатов. Егору понравилась идея и финальный сценарий.