Операция «Фортуна»: Искусство побеждать, 2022

5 причин смотреть фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Один из главных кинорелизов зимы 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.
Режиссура знаменитого британца Гая Ричи, продолжающего оставаться важной фигурой в Голливуде. В конце 90-х, переключившись с рекламы и клипов на фильмы, он не только изменил облик криминального жанра, но и превратил в крупную звезду Джейсона Стэйтема, прежде зарабатывавшего на жизнь торговлей поддельным парфюмом. Это пятый совместный проект легендарного дуэта, который определенно порадует всех поклонников их раннего творчества.
Производством занималась команда, несколькими годами ранее трудившаяся над «Джентльменами». Черная комедия о похождениях бандита в исполнении Мэттью МакКонахи стала одним из лидеров проката 2020 года в России. В «Фортуне» аудиторию вновь ждут неожиданные сюжетные повороты, остроумные диалоги и стильные костюмы от ведущих дизайнеров Европы. Разочарованным не останется никто!
Традиционно для Ричи шпионский боевик «Операция «Фортуна» изобилует музыкальными хитами прошлого, которые идеально дополняют происходящее на экране. Саундтрек придется по душе каждому, кто соскучился по року 70-90-х.
Впечатляющий каст, помимо Джейсона Стэйтема, Хью Гранта и Джоша Хартнетта, включающий Обри Плазу из «Парков и зон отдыха», а также Кэри Элвеса («Пила: Игра на выживание»).
Съемки кинокартины «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» начались в январе 2021 года. В качестве основных локаций выступили Анталья (Турция), Фарнборо (Англия) и Катар.
Изначально фильм носил название «Пять глаз», но в сентябре 2021 года был официально переименован на «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».
Пятый совместный проект Джейсона Стэйтема («Форсаж 7», «Перевозчик», «Механик») и режиссера Гая Ричи. За их плечами работа над черными комедиями «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», психологическим триллером «Револьвер» и боевиком «Гнев человеческий». Именно благодаря Ричи начинающий актер Стэйтем в конечном счете превратился в звезду международного масштаба.
Хью Грант («Реальная любовь», «Приключения Паддингтона 2», «Горькая луна») и Джош Хартнетт («Перл-Харбор», «Счастливое число Слевина») также уже работали с Ричи. Первый снялся у культового постановщика в «Джентльменах» и «Агентах А.Н.К.Л.», а второй появился в его «Гневе человеческом».
Авторами сюжета являются Айван Эткинсон и Марн Дэвис, причастные к созданию сценария для «Джентльменов» и «Гнева человеческого».
В ленте сыграла российско-американская модель и актриса Евгения Кузьмина, ранее появлявшаяся в «Джентльменах».
Элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Свет, камера, экшен!