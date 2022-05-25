Операция «Фортуна»: Искусство побеждать, 2022

5 причин смотреть фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Один из главных кинорелизов зимы 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Режиссура знаменитого британца Гая Ричи, продолжающего оставаться важной фигурой в Голливуде. В конце 90-х, переключившись с рекламы и клипов на фильмы, он не только изменил облик криминального жанра, но и превратил в крупную звезду Джейсона Стэйтема, прежде зарабатывавшего на жизнь торговлей поддельным парфюмом. Это пятый совместный проект легендарного дуэта, который определенно порадует всех поклонников их раннего творчества.

Производством занималась команда, несколькими годами ранее трудившаяся над «Джентльменами». Черная комедия о похождениях бандита в исполнении Мэттью МакКонахи стала одним из лидеров проката 2020 года в России. В «Фортуне» аудиторию вновь ждут неожиданные сюжетные повороты, остроумные диалоги и стильные костюмы от ведущих дизайнеров Европы. Разочарованным не останется никто!

Традиционно для Ричи шпионский боевик «Операция «Фортуна» изобилует музыкальными хитами прошлого, которые идеально дополняют происходящее на экране. Саундтрек придется по душе каждому, кто соскучился по року 70-90-х.

Впечатляющий каст, помимо Джейсона Стэйтема, Хью Гранта и Джоша Хартнетта, включающий Обри Плазу из «Парков и зон отдыха», а также Кэри Элвеса («Пила: Игра на выживание»).