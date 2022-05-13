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Постер фильма Проникновение
4.0
Проникновение - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проникновение
4.0

Проникновение

, 2022
Private Property
США / драма, триллер / 18+
Напряженный триллер о запретной страсти богатой домохозяйки и садовника
Трейлеры
Постер фильма Проникновение
4.0
Проникновение - Дублированный трейлер
Проникновение  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является ремейком криминального триллера «Частная собственность», который вышел в 1960 году. Фильм снимал Лесли Стивенс по собственному сценарию. Главные роли там исполнили Кейт Мэнкс, Кори Аллен и Уоррен Оутс.

Напряженный и захватывающий триллер в стиле неонуар балансирует на грани между реальностью и обманом.

Актриса Эшли Бенсон призналась, что любит сниматься в фильмах с напряженными сценами. Она отметила, что картина снималась с низким бюджетом, и это требовало от актеров еще большей вовлеченности в процесс. Свою героиню Кэтрин она описала как уязвимую женщину. Она большую часть времени проводит одна дома в мечтах об актерской карьере, которые так и не сбываются.

Эшли Бенсон сообщила, что о фильме узнала от Шайло Фернандеса. Он показал ей сценарий, и это стало их третьей совместной кинематографической работой. Эшли понравилась роль, поскольку раньше она никогда не играла подобных женщин.

Шайло Фернандес охарактеризовал фильм как любовное письмо, написанное оригинальной ленте 60-го года. Он надеется, что их работа подтолкнет аудиторию посмотреть его.

Съемки проходили в Лос-Анджелесе. В создании принимали участие киностудии Black Magic, Carte Blanche и Redwire Pictures.

Актриса Кэтрин вступает в связь со своим новым садовником Беном и влюбляется в него. Но Бен оказывается далеко не тем, кем кажется на первый взгляд.

В ролях

Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Kathryn
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Duke
Логан Миллер
Логан Миллер
Oates
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли
Ed Hogate
Джей Фэро
Джей Фэро
Richard
Король Орба
The Mechanic
Rosemberg Salgado
Jorge
Лесли Стрэттон
Rose
Michael Lee Joplin
The Assistant Director
Adam Ashbach
The Other Gardener
Режиссер Чадд Харбольд
Сценарист Leslie Stevens, Чадд Харбольд, Лукас Джарач
Композитор Com Truise
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 13 мая 2022
Дата выхода
15 июня 2023 Россия Ten Letters
MPAA R
Сборы в мире $22 149
Производство Redwire Pictures, Black Magic, Carte Blanche
Другие названия
Private Property, L.A. Seduction, Özel Mülk, Propiedad privada, Propriedade Privada, Приватна власність, Проникновение, Частная собственность

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 14 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Проникновение - Дублированный трейлер
Проникновение Дублированный трейлер
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