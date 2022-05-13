Картина является ремейком криминального триллера «Частная собственность», который вышел в 1960 году. Фильм снимал Лесли Стивенс по собственному сценарию. Главные роли там исполнили Кейт Мэнкс, Кори Аллен и Уоррен Оутс.

Напряженный и захватывающий триллер в стиле неонуар балансирует на грани между реальностью и обманом.

Актриса Эшли Бенсон призналась, что любит сниматься в фильмах с напряженными сценами. Она отметила, что картина снималась с низким бюджетом, и это требовало от актеров еще большей вовлеченности в процесс. Свою героиню Кэтрин она описала как уязвимую женщину. Она большую часть времени проводит одна дома в мечтах об актерской карьере, которые так и не сбываются.

Эшли Бенсон сообщила, что о фильме узнала от Шайло Фернандеса. Он показал ей сценарий, и это стало их третьей совместной кинематографической работой. Эшли понравилась роль, поскольку раньше она никогда не играла подобных женщин.

Шайло Фернандес охарактеризовал фильм как любовное письмо, написанное оригинальной ленте 60-го года. Он надеется, что их работа подтолкнет аудиторию посмотреть его.

Съемки проходили в Лос-Анджелесе. В создании принимали участие киностудии Black Magic, Carte Blanche и Redwire Pictures.