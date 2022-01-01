Лили и море, 2022

Чтобы не сойти с ума в серости и обыденности маленького городка, Лили сбегает на Аляску — к океану, почти на край света, рыбачить. Она верит, что там может случится что-нибудь хорошее. Северный ветер, ледяная вода, штормы, тяжелая, не женская работа на корабле, суровые мужчины, собравшиеся со всего мира… и один особенный.

Море становится другом Лили, девушка не хочет возвращаться к прежней жизни. Но ей предстоит выбрать: остаться с человеком, который смог принять ее перемены, или с морем, которое и принесло эти перемены на своих волнах?