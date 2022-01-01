Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лили и море Лили и море
Киноафиша Фильмы Лили и море
Grand marin

Лили и море, 2022

2022 / Франция / Россия / Бельгия / Исландия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Чтобы не сойти с ума в серости и обыденности маленького городка, Лили сбегает на Аляску — к океану, почти на край света, рыбачить. Она верит, что там может случится что-нибудь хорошее. Северный ветер, ледяная вода, штормы, тяжелая, не женская работа на корабле, суровые мужчины, собравшиеся со всего мира… и один особенный.

Море становится другом Лили, девушка не хочет возвращаться к прежней жизни. Но ей предстоит выбрать: остаться с человеком, который смог принять ее перемены, или с морем, которое и принесло эти перемены на своих волнах?

Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Динара Друкарова
Динара Друкарова
В ролях
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Дилан Робер
Дилан Робер
Джесутасан Антонитасан
Джесутасан Антонитасан
Гуннар Йонссон
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Три воспоминания моей юности
Три воспоминания моей юности (2015)
6.769231
Чистое место
Чистое место (2021)
5.266667
Про уродов и людей
Про уродов и людей (1998)
6.5625
Наперекор ночи
Наперекор ночи (2015)
6
Гора девственности
Гора девственности (2015)
7.3636365
Бараны
Бараны (2015)
7.3
Чудеса
Чудеса (2014)
7.076923
Виновная (2008)
5.428571
Замри-умри-воскресни
Замри-умри-воскресни (1989)
7.6
Страсть и верность
Страсть и верность (2017)
6.7
Маруся
Маруся (2013)
7.2
Купе номер 6
Купе номер 6 (2021)
7.529412
Постер фильма Лили и море 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Приложение киноафиши