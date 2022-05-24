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Постер фильма По правилам и без
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По правилам и без - Трейлер с субтитрами
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6.7

По правилам и без

, 2022
L'innocent
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о мужчине, который пытается отговорить свою мать выходить замуж за заключенного
Трейлеры
Постер фильма По правилам и без
6.7
По правилам и без - Трейлер с субтитрами
По правилам и без  Трейлер с субтитрами

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года на Каннском кинофестивале 2022 года.

Фильм получил 11 ведущих номинаций на 48-й церемонии вручения премии «Сезар», победив в двух категориях, включая «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая женская роль второго плана».

Кроме Луи Гарреля, который, как обычно, воплощает образ главного героя в своем фильме, в кадре нет звезд мирового кино. Знакомым лицом для широкого зрителя может оказаться Ноэми Мерлан, которая также получила мировую известность после съемок в картине – лауреате Каннского кинофестиваля «Портрет девушки в огне».

Луи Гаррель признался, что основа сюжета автобиографична. Сценарий режиссер писал совместно с Танги Вьелем.  

Луи Гаррель заявил, что хотел снять фильм, который касается всех и затрагивает как можно больше чувствительных струн души. В качестве вдохновляющего примера он назвал фильм «Крамер против Крамера» 1979 года, который снял режиссер Роберт Бентон.

Основные съемки начались в ноябре 2021 года. Они проходили в Лионе и его окрестностях. Несколько сцен снималось в Салез-сюр-Сан, а также французской деревне Мирибель. Местные жители были шокированы, когда увидели полицейские фургоны, не зная, что здесь будут проходить съемки.

Абель узнаёт, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, выходит замуж за одного из своих учеников. От этой новости ему не по себе, и он планирует сделать всё возможное, чтобы защитить её. Хотя, кажется, встреча с новым отчимом может открыть для него новые перспективы.

В ролях

Луи Гаррель
Луи Гаррель
Abel Lefranc
Рошди Зем
Рошди Зем
Michel Ferrand
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Clémence Genièvre
Анук Гринбер
Анук Гринбер
Sylvie Lefranc
Леа Вяземски
La témoin de Sylvie
Jean-Claude Pautot
Jean-Paul
Yanisse Kebbab
Le chauffeur du camion de caviar
Манда Туре
La femme à l'aquarium
Olga Amelchenko
Maud
Romain Blachier
L'élu au premier mariage
Режиссер Луи Гаррель
Сценарист Луи Гаррель, Жан-Клод Каррьер, Tanguy Viel, Naïla Guiguet
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 мая 2023
Премьера в мире 24 мая 2022
Дата выхода
9 марта 2023 Россия A-One Films
13 апреля 2023 Австралия M
12 октября 2022 Бельгия 18
25 августа 2023 Великобритания 15
13 июля 2023 Венгрия
6 июля 2023 Греция
6 июля 2023 Израиль
25 августа 2023 Ирландия
5 апреля 2023 Испания
19 января 2023 Италия
19 мая 2023 Литва
2 февраля 2023 Нидерланды 18
23 июня 2023 Польша
21 апреля 2023 Румыния o.A.
6 июля 2023 Сербия
12 мая 2023 Турция
12 октября 2022 Франция
4 мая 2023 Хорватия
6 июля 2023 Черногория
10 августа 2023 Чехия 15+
16 июня 2023 Эстония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €3 660 000
Сборы в мире $5 319 113
Производство Les Films des Tournelles, Arte France Cinéma, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
L'innocent, The Innocent, Nevini, Nevinný, O Inocente, Családban marad, El inocente, Hinn Saklausi, Inocentul, Khaf Mi'Pesha, L'innocente, Masum, Nedolžen, Nekaltas, Nevin, Süütu, Un monde à l'envers, Verkehrte Welt, Vientiesis, Winny czy niewinny, Τα πάνω κάτω, Невини, Невинният, По правилам и без, 愛無罪, 爱你活该我倒霉, L’Innocent

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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По правилам и без Трейлер
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По правилам и без

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