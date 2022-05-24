Мировая премьера фильма состоялась 18 мая 2022 года на Каннском кинофестивале 2022 года.
Фильм получил 11 ведущих номинаций на 48-й церемонии вручения премии «Сезар», победив в двух категориях, включая «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая женская роль второго плана».
Кроме Луи Гарреля, который, как обычно, воплощает образ главного героя в своем фильме, в кадре нет звезд мирового кино. Знакомым лицом для широкого зрителя может оказаться Ноэми Мерлан, которая также получила мировую известность после съемок в картине – лауреате Каннского кинофестиваля «Портрет девушки в огне».
Луи Гаррель признался, что основа сюжета автобиографична. Сценарий режиссер писал совместно с Танги Вьелем.
Луи Гаррель заявил, что хотел снять фильм, который касается всех и затрагивает как можно больше чувствительных струн души. В качестве вдохновляющего примера он назвал фильм «Крамер против Крамера» 1979 года, который снял режиссер Роберт Бентон.
Основные съемки начались в ноябре 2021 года. Они проходили в Лионе и его окрестностях. Несколько сцен снималось в Салез-сюр-Сан, а также французской деревне Мирибель. Местные жители были шокированы, когда увидели полицейские фургоны, не зная, что здесь будут проходить съемки.
Абель узнаёт, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, выходит замуж за одного из своих учеников. От этой новости ему не по себе, и он планирует сделать всё возможное, чтобы защитить её. Хотя, кажется, встреча с новым отчимом может открыть для него новые перспективы.
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