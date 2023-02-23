Бог — это пуля, 2023

Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена сатанистами. Официальное расследование ведется медленно и бестолково, поэтому Боб увольняется из полиции и берется за дело сам. Он проникает в культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса, с помощью единственной жертвы, которой удалось сбежать — Кейс Хардин. Бывший полицейский, покрытый татуировками и совершенно неузнаваемый не знает, что ждет его впереди, но он готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь, а Кейс воспользуется возможностью вернуть свою силу и уничтожить сатанинский культ.