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Бог — это пуля
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God Is a Bullet

Бог — это пуля, 2023

2023 / США
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О фильме

Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена сатанистами. Официальное расследование ведется медленно и бестолково, поэтому Боб увольняется из полиции и берется за дело сам. Он проникает в культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса, с помощью единственной жертвы, которой удалось сбежать — Кейс Хардин. Бывший полицейский, покрытый татуировками и совершенно неузнаваемый не знает, что ждет его впереди, но он готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь, а Кейс воспользуется возможностью вернуть свою силу и уничтожить сатанинский культ.

Год выпуска 2023
Премьера в России 23 февраля 2023
Премьера в мире 23 февраля 2023
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ник Кассаветис
Ник Кассаветис
В ролях
Майка Монро
Майка Монро
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Итан Сапли
Итан Сапли
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Все актеры и съемочная группа
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