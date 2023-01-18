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Постер фильма Фантом
6.5
Фантом - Дублированный трейлер
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6.5

Фантом

, 2023
Phantom
Южная Корея / боевик, криминал, исторический / 18+
Шпионский экшн-триллер, действие которого происходит во время японской оккупации Кореи
Трейлеры
Постер фильма Фантом
6.5
Фантом - Дублированный трейлер
Фантом  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм также известен под названием «Призрак»‎.

 

Картина основана на историческом произведении китайской писательницы Цзя Май «Пунгсон» — детективной пьесе о поисках шпиона. Адаптировал ее роман под сценарий фильма режиссер Ли Хэ Ён. В 2009 году книга уже была экранизирована. Фильм «Шум ветра. Послание»‎ на протяжении 7 недель занимал 1-е место в прокате Китая.

 

Постановщик Ли Хэ Ён, который известен хитом 2018 года «Сторонник», спустя 5 лет вернулся на большой экран с новым блокбастером. Действие фильма происходит в 1933 году в Кёнсоне (прежнее название Сеула). История разворачивается вокруг группы людей. Один из них может оказаться шпионом, известным как Фантом‎. 

 

По сценарию, японец Кайто, который сконструировал ловушку, чтобы поймать Фантома, является главой телохранителя генерала правительства Японии. В отличие от Джунджи, который свободно говорит по-корейски, он не знает корейского языка. Поэтому Пак Хэ Су, сыгравший Кайто, должен был произносить свои реплики на безупречном японском языке. Актер справился с задачей. Были лишь незначительные исправления произношения. Для режиссера Ли Хэ Ёна было непросто заставить корейского актера сыграть роль японского телохранителя, преследующего невидимого Фантома. В конце концов, Ли Хэ Ён пришел к выводу, что «владение японским языком Пак Хэ Су настолько совершенно, что зрители, которым он не знаком, подумают, что он японец».

 

Во время подготовки к съемкам режиссер Ли Хэ Ён посетил съемочную площадку в Шанхае, где снимались «Секретарь» и «Убийство», и, лично проверив каждую часть съемочной площадки, написал сценарий в соответствии с местом действия. Однако когда разразилась пандемия Covid-19, все рейсы в Шанхай были отменены. В конце концов, продюсерам не оставалось иного выбора, кроме как создать Кёнсон 1933 года в Корее. 

 

Режиссер Ли Хэ Ён сосредоточился на изображении прекрасного Кёнсона, одновременно уловив атмосферу японской колониальной эпохи. Желая изобразить Кёнсон как «по-настоящему красивое, трагическое и, следовательно, кинематографическое место», он усердно работал над декорациями, костюмами актеров и гримом, а также над «каждой маленькой деталью реквизита».

 

Съемки начались 4 января 2021 года и завершились 21 мая.

 

Шпионский экшн-триллер, разворачивающийся в 1933 году во время японской оккупации Кореи. Пятерых подозреваемых привозят в пустой и изолированный от мира отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает: они сомневаются друг в друге и используют все возможные способы спастись.

В ролях

Соль Ген-гу
Соль Ген-гу
Junji Muramaya
Пак Со-дам
Пак Со-дам
Yuriko
Ким Дон-хи
Ким Дон-хи
Lee Baek-ho
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Kaito Takahara
Со Хён-у
Со Хён-у
Cheon Gye-jang
Ли Ха-ни
Park Cha kyeong
Ким Хёнсо
New assistant (Ayanami)
Исом
Yoon Nan-yeong
Ким Хе-ок
Junji's mother
Lee Jae-Woong
Vice Chief
Режиссер Ли Хэ-ён
Сценарист Ли Хэ-ён, Май Цзя
Композитор Dalpalan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 сентября 2023
Премьера в мире 18 января 2023
Дата выхода
28 сентября 2023 Россия Кино.Арт.Про
19 апреля 2024 Азербайджан
28 сентября 2023 Болгария
15 мая 2025 Израиль
8 февраля 2023 Индонезия
6 сентября 2023 Испания 16
19 апреля 2024 Кыргызстан
19 апреля 2024 Молдавия
19 апреля 2024 Польша
19 апреля 2024 Таджикистан
3 февраля 2023 Тайвань 12+
19 апреля 2024 Узбекистан
18 января 2023 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $23 797
Производство CJ Entertainment
Другие названия
Yuryeong, Phantom, Đặc Vụ Bóng Ma, Duch, Fantoom, PHANTOM／ユリョンと呼ばれたスパイ, Фантом, 幻影, 幽灵, 风声 韩国版, 鬼影战

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фантом - Дублированный трейлер
Фантом Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 4 октября 2023, 02:36
Стильный нуарный крышесносящий ретро-боевик. Очень круто снято. Отличные актёры, масштабность съёмок, нелинейный сюжет, вообщем Голливуд уже давно отдыхает.
Киноафиша.инфо 5 октября 2023, 03:22
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Фантом

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