Фильм также известен под названием «Призрак».
Картина основана на историческом произведении китайской писательницы Цзя Май «Пунгсон» — детективной пьесе о поисках шпиона. Адаптировал ее роман под сценарий фильма режиссер Ли Хэ Ён. В 2009 году книга уже была экранизирована. Фильм «Шум ветра. Послание» на протяжении 7 недель занимал 1-е место в прокате Китая.
Постановщик Ли Хэ Ён, который известен хитом 2018 года «Сторонник», спустя 5 лет вернулся на большой экран с новым блокбастером. Действие фильма происходит в 1933 году в Кёнсоне (прежнее название Сеула). История разворачивается вокруг группы людей. Один из них может оказаться шпионом, известным как Фантом.
По сценарию, японец Кайто, который сконструировал ловушку, чтобы поймать Фантома, является главой телохранителя генерала правительства Японии. В отличие от Джунджи, который свободно говорит по-корейски, он не знает корейского языка. Поэтому Пак Хэ Су, сыгравший Кайто, должен был произносить свои реплики на безупречном японском языке. Актер справился с задачей. Были лишь незначительные исправления произношения. Для режиссера Ли Хэ Ёна было непросто заставить корейского актера сыграть роль японского телохранителя, преследующего невидимого Фантома. В конце концов, Ли Хэ Ён пришел к выводу, что «владение японским языком Пак Хэ Су настолько совершенно, что зрители, которым он не знаком, подумают, что он японец».
Во время подготовки к съемкам режиссер Ли Хэ Ён посетил съемочную площадку в Шанхае, где снимались «Секретарь» и «Убийство», и, лично проверив каждую часть съемочной площадки, написал сценарий в соответствии с местом действия. Однако когда разразилась пандемия Covid-19, все рейсы в Шанхай были отменены. В конце концов, продюсерам не оставалось иного выбора, кроме как создать Кёнсон 1933 года в Корее.
Режиссер Ли Хэ Ён сосредоточился на изображении прекрасного Кёнсона, одновременно уловив атмосферу японской колониальной эпохи. Желая изобразить Кёнсон как «по-настоящему красивое, трагическое и, следовательно, кинематографическое место», он усердно работал над декорациями, костюмами актеров и гримом, а также над «каждой маленькой деталью реквизита».
Съемки начались 4 января 2021 года и завершились 21 мая.
Шпионский экшн-триллер, разворачивающийся в 1933 году во время японской оккупации Кореи. Пятерых подозреваемых привозят в пустой и изолированный от мира отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает: они сомневаются друг в друге и используют все возможные способы спастись.
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