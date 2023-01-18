Фильм также известен под названием «Призрак»‎.

Картина основана на историческом произведении китайской писательницы Цзя Май «Пунгсон» — детективной пьесе о поисках шпиона. Адаптировал ее роман под сценарий фильма режиссер Ли Хэ Ён. В 2009 году книга уже была экранизирована. Фильм «Шум ветра. Послание»‎ на протяжении 7 недель занимал 1-е место в прокате Китая.

Постановщик Ли Хэ Ён, который известен хитом 2018 года «Сторонник», спустя 5 лет вернулся на большой экран с новым блокбастером. Действие фильма происходит в 1933 году в Кёнсоне (прежнее название Сеула). История разворачивается вокруг группы людей. Один из них может оказаться шпионом, известным как Фантом‎.

По сценарию, японец Кайто, который сконструировал ловушку, чтобы поймать Фантома, является главой телохранителя генерала правительства Японии. В отличие от Джунджи, который свободно говорит по-корейски, он не знает корейского языка. Поэтому Пак Хэ Су, сыгравший Кайто, должен был произносить свои реплики на безупречном японском языке. Актер справился с задачей. Были лишь незначительные исправления произношения. Для режиссера Ли Хэ Ёна было непросто заставить корейского актера сыграть роль японского телохранителя, преследующего невидимого Фантома. В конце концов, Ли Хэ Ён пришел к выводу, что «владение японским языком Пак Хэ Су настолько совершенно, что зрители, которым он не знаком, подумают, что он японец».

Во время подготовки к съемкам режиссер Ли Хэ Ён посетил съемочную площадку в Шанхае, где снимались «Секретарь» и «Убийство», и, лично проверив каждую часть съемочной площадки, написал сценарий в соответствии с местом действия. Однако когда разразилась пандемия Covid-19, все рейсы в Шанхай были отменены. В конце концов, продюсерам не оставалось иного выбора, кроме как создать Кёнсон 1933 года в Корее.

Режиссер Ли Хэ Ён сосредоточился на изображении прекрасного Кёнсона, одновременно уловив атмосферу японской колониальной эпохи. Желая изобразить Кёнсон как «по-настоящему красивое, трагическое и, следовательно, кинематографическое место», он усердно работал над декорациями, костюмами актеров и гримом, а также над «каждой маленькой деталью реквизита».

Съемки начались 4 января 2021 года и завершились 21 мая.