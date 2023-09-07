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Гнев материнский
The Good Mother
Гнев материнский, 2023
2023 / США
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
7 сентября 2023
Премьера в мире
7 сентября 2023
Прокатчик
Global Film
Режиссер
Майлз Джорис-Пейрафит
В ролях
Оливия Кук
Хилари Суонк
Джек Рейнор
Хоппер Пенн
Норм Льюис
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Хилари Суэнк разыскивает убийцу своего сына в трейлере напряженной драмы «Гнев материнский»
Вторую ведущую роль сыграла звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук.
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3 августа 2023 17:08
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