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Гнев материнский Гнев материнский
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The Good Mother

Гнев материнский, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 7 сентября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Прокатчик Global Film
Режиссер
Майлз Джорис-Пейрафит
Майлз Джорис-Пейрафит
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Хоппер Пенн
Хоппер Пенн
Норм Льюис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гнев материнский 1 постер
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Хилари Суэнк разыскивает убийцу своего сына в трейлере напряженной драмы «Гнев материнский» Вторую ведущую роль сыграла звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук.
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3 августа 2023 17:08
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