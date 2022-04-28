Мармадюк, 2021

Режиссером проекта является Марк А.З. Диппе, создатель мультфильмов «Риф 3D» и трех продолжений «Гарфилда». В 1997 году он также поставил кинокомикс «Спаун», вызвавший неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Сорежиссером выступил дебютант Мэтт Филип Уилан.
Оригинальный комикс «Мармадюк» появился на страницах газет в 1954 году. Его автор — популярный американский карикатурист Брэд Андерсон. Истории о немецком доге продолжали публиковаться вплоть до смерти художника в 2015 году и пользовались большой популярностью во всем мире.
Первая экранизация «Мармадюка» состоялась в 2010 году. Режиссерское кресло игровой адаптации занял Том Дей, тогда как пса озвучил актер Оуэн Уилсон. В касте были задействованы такие звезды, как Эмма Стоун, Стив Куган, Ферги и Кифер Сазерленд. Но это не уберегло 50-миллионную семейную комедию от коммерческого провала и негативных отзывов в прессе.
В мультфильме 2021 года роль Мармадюка озвучил Пит Дэвидсон, знакомый широкой аудитории по ролям в художественных фильмах «Король Стейтен-Айленда» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также в работе над проектом поучаствовали Дэвид Кокнер («Пол: Секретный материальчик», «Здесь курят»), Шелби Янг («Американская история ужасов», «Охотники за привидениями: Наследие»), Терри Дуглас («Зверополис», «Город героев», «Ральф») и Брайан Халл («Рапунцель: Новая история», «Монстры на каникулах: Трансформания»).
Сценарий написал Байрон Кэвэна, прежде работавший над фильмом «Новый уровень», сериалом «В ударе» и мультфильмом «Пес Пэт».
«Мармадюк» – комикс о семье Уинслоу и их собаке по кличке Мармадюк, нарисованный Брэдом Андерсоном и издававшийся под его авторством с июня 1954 по 2015 год.
В 2019 году компания Andrews McMeel Universal опубликовала на своем сайте новость о том, что культовый комикс о Мармадюке будет вновь экранизирован. Тогда значилось, что выпуск анимационного фильма запланирован на 2020 год, но из-за пандемии дата была перенесена. Впервые в истории компания Andrews McMeel Universal инвестировала деньги в собственный фильм в партнерстве с Legacy Pictures и One Cool Group.
Президент компании AME Бриджит МакМил и президент Syndicate Джон Глинн начали работу над проектом еще в сентябре 2016 года.
Актер Пит Дэвидсон, известный по своим ролям в телевизионном шоу Saturday Night Live и фильмам «Компромат» и «Король Стейтен-Айленда», озвучил главного героя фильма – Мармадюка.
Актер Дж. К. Симмонс озвучил в фильме Зевса – самовлюбленного пса и заклятого врага Мармадюка.
Аткер Дэвид Кокнер, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Офис», сыграет Фила, отца семейства Уинслоу.
Созданный Брэдом Андерсоном в 1954 году комикс «Мармадюк» остается крайне популярным даже спустя десятилетия после своего первого выпуска.
Комикс «Мармадюк», созданный Брэдом Андерсоном и его сыном Полом, продолжает распространяться ежедневно даже после смерти автора.
Комикс «Мармадюк» экранизируется не впервые. Так, в 1980 году был выпущен мультсериал «Хитклиф», который включал в себя несколько историй, посвященных Мармадюку. В этом сериале Мармадюк был озвучен актером Полом Уинчеллом. В 2010 году режиссер Джон Дэвис снял на основе комикса комедийный фильм, в котором снялись такие актеры, как Эмма Стоун, Джордж Лопес и Оуэн Уилсон.
«Мармадюк» — история о веселом немецком доге из США. Каждый день домашний пес попадает в забавные ситуации, выпутываясь из них неординарными способами. В основу сюжета лег одноименный газетный комикс Брэда Андерсона, впервые адаптированный для больших экранов в 2010 году режиссером Томом Деем. Зрителей ждет новая версия всемирно известной сказки о вымышленном персонаже, реализованная в анимационном формате.
Беззаботный пес Мармадюк проживает в сельском Канзасе вместе с лучшим другом Ронни. Разросшийся до невероятных размеров любимец никогда не сидит на одном месте. Пока сородичи наслаждаются дневным сном во дворе, любознательный немецкий дог исследует мир, в чем ему неизменно помогает Ронни.
Хозяин питомца — непутевый менеджер по продажам Фил, с трудом сводящий концы с концами. Он не отличается решительностью и нередко подвергается насмешкам со стороны коллег. Мармадюк — единственный, кто готов принимать Фила таким, какой он есть, поддерживая в трудную минуту.
Их размеренный уклад жизни рушится после переезда в другой штат. В мегаполисе Мармадюк и Ронни оказываются в центральном парке, где знакомятся с другими собаками. Чтобы обрести среди четвероногих популярность, дог вписывается в сомнительные авантюры, попутно втягивая в них окружающих. Конечно же, неприятности не заставляют себя долго ждать. На пути легкомысленного Мармадюка и его новых товарищей возникает коварный уличный кот, возглавляющий собственную преступную шайку. Удастся ли домашним питомцам победить в неравной схватке?