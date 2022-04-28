Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мармадюк
Киноафиша Фильмы Мармадюк
Marmaduke

Мармадюк, 2021

2021 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 6
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером проекта является Марк А.З. Диппе, создатель мультфильмов «Риф 3D» и трех продолжений «Гарфилда». В 1997 году он также поставил кинокомикс «Спаун», вызвавший неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Сорежиссером выступил дебютант Мэтт Филип Уилан.

Оригинальный комикс «Мармадюк» появился на страницах газет в 1954 году. Его автор — популярный американский карикатурист Брэд Андерсон. Истории о немецком доге продолжали публиковаться вплоть до смерти художника в 2015 году и пользовались большой популярностью во всем мире.

Первая экранизация «Мармадюка» состоялась в 2010 году. Режиссерское кресло игровой адаптации занял Том Дей, тогда как пса озвучил актер Оуэн Уилсон. В касте были задействованы такие звезды, как Эмма Стоун, Стив Куган, Ферги и Кифер Сазерленд. Но это не уберегло 50-миллионную семейную комедию от коммерческого провала и негативных отзывов в прессе.

В мультфильме 2021 года роль Мармадюка озвучил Пит Дэвидсон, знакомый широкой аудитории по ролям в художественных фильмах «Король Стейтен-Айленда» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также в работе над проектом поучаствовали Дэвид Кокнер («Пол: Секретный материальчик», «Здесь курят»), Шелби Янг («Американская история ужасов», «Охотники за привидениями: Наследие»), Терри Дуглас («Зверополис», «Город героев», «Ральф») и Брайан Халл («Рапунцель: Новая история», «Монстры на каникулах: Трансформания»).

Сценарий написал Байрон Кэвэна, прежде работавший над фильмом «Новый уровень», сериалом «В ударе» и мультфильмом «Пес Пэт».

«Мармадюк» – комикс о семье Уинслоу и их собаке по кличке Мармадюк, нарисованный Брэдом Андерсоном и издававшийся под его авторством с июня 1954 по 2015 год.

В 2019 году компания Andrews McMeel Universal опубликовала на своем сайте новость о том, что культовый комикс о Мармадюке будет вновь экранизирован. Тогда значилось, что выпуск анимационного фильма запланирован на 2020 год, но из-за пандемии дата была перенесена. Впервые в истории компания Andrews McMeel Universal инвестировала деньги в собственный фильм в партнерстве с Legacy Pictures и One Cool Group. 

Президент компании AME Бриджит МакМил и президент Syndicate Джон Глинн начали работу над проектом еще в сентябре 2016 года.

Актер Пит Дэвидсон, известный по своим ролям в телевизионном шоу Saturday Night Live и фильмам «Компромат» и «Король Стейтен-Айленда», озвучил главного героя фильма – Мармадюка. 

Актер Дж. К. Симмонс озвучил в фильме Зевса – самовлюбленного пса и заклятого врага Мармадюка. 

Аткер Дэвид Кокнер, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Офис», сыграет Фила, отца семейства Уинслоу. 

Созданный Брэдом Андерсоном в 1954 году комикс «Мармадюк» остается крайне популярным даже спустя десятилетия после своего первого выпуска. 

Комикс «Мармадюк», созданный Брэдом Андерсоном и его сыном Полом, продолжает распространяться ежедневно даже после смерти автора.

Комикс «Мармадюк» экранизируется не впервые. Так, в 1980 году был выпущен мультсериал «Хитклиф», который включал в себя несколько историй, посвященных Мармадюку. В этом сериале Мармадюк был озвучен актером Полом Уинчеллом. В 2010 году режиссер Джон Дэвис снял на основе комикса комедийный фильм, в котором снялись такие актеры, как Эмма Стоун, Джордж Лопес и Оуэн Уилсон.

«Мармадюк» — история о веселом немецком доге из США. Каждый день домашний пес попадает в забавные ситуации, выпутываясь из них неординарными способами. В основу сюжета лег одноименный газетный комикс Брэда Андерсона, впервые адаптированный для больших экранов в 2010 году режиссером Томом Деем. Зрителей ждет новая версия всемирно известной сказки о вымышленном персонаже, реализованная в анимационном формате.

Беззаботный пес Мармадюк проживает в сельском Канзасе вместе с лучшим другом Ронни. Разросшийся до невероятных размеров любимец никогда не сидит на одном месте. Пока сородичи наслаждаются дневным сном во дворе, любознательный немецкий дог исследует мир, в чем ему неизменно помогает Ронни.

Хозяин питомца — непутевый менеджер по продажам Фил, с трудом сводящий концы с концами. Он не отличается решительностью и нередко подвергается насмешкам со стороны коллег. Мармадюк — единственный, кто готов принимать Фила таким, какой он есть, поддерживая в трудную минуту.

Их размеренный уклад жизни рушится после переезда в другой штат. В мегаполисе Мармадюк и Ронни оказываются в центральном парке, где знакомятся с другими собаками. Чтобы обрести среди четвероногих популярность, дог вписывается в сомнительные авантюры, попутно втягивая в них окружающих. Конечно же, неприятности не заставляют себя долго ждать. На пути легкомысленного Мармадюка и его новых товарищей возникает коварный уличный кот, возглавляющий собственную преступную шайку. Удастся ли домашним питомцам победить в неравной схватке?

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера онлайн 6 мая 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Марк А.З. Диппе
Марк А.З. Диппе
В ролях
Пит Дэвидсон
Пит Дэвидсон
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Шелби Янг
Шелби Янг
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Мармадюк 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши