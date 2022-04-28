Мармадюк, 2021

Режиссером проекта является Марк А.З. Диппе, создатель мультфильмов «Риф 3D» и трех продолжений «Гарфилда». В 1997 году он также поставил кинокомикс «Спаун», вызвавший неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Сорежиссером выступил дебютант Мэтт Филип Уилан.

Оригинальный комикс «Мармадюк» появился на страницах газет в 1954 году. Его автор — популярный американский карикатурист Брэд Андерсон. Истории о немецком доге продолжали публиковаться вплоть до смерти художника в 2015 году и пользовались большой популярностью во всем мире.

Первая экранизация «Мармадюка» состоялась в 2010 году. Режиссерское кресло игровой адаптации занял Том Дей, тогда как пса озвучил актер Оуэн Уилсон. В касте были задействованы такие звезды, как Эмма Стоун, Стив Куган, Ферги и Кифер Сазерленд. Но это не уберегло 50-миллионную семейную комедию от коммерческого провала и негативных отзывов в прессе.

В мультфильме 2021 года роль Мармадюка озвучил Пит Дэвидсон, знакомый широкой аудитории по ролям в художественных фильмах «Король Стейтен-Айленда» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также в работе над проектом поучаствовали Дэвид Кокнер («Пол: Секретный материальчик», «Здесь курят»), Шелби Янг («Американская история ужасов», «Охотники за привидениями: Наследие»), Терри Дуглас («Зверополис», «Город героев», «Ральф») и Брайан Халл («Рапунцель: Новая история», «Монстры на каникулах: Трансформания»).

Сценарий написал Байрон Кэвэна, прежде работавший над фильмом «Новый уровень», сериалом «В ударе» и мультфильмом «Пес Пэт».