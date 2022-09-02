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Постер фильма Молодой Папа
5.0
Молодой Папа - Трейлер
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5.0

Молодой Папа

, 2022
Padre Pio
Германия, Италия, Великобритания, США / биография, драма / 18+
Историческая драма с Шайа ЛаБафом о сложном духовном пути священника
Трейлеры
Постер фильма Молодой Папа
5.0
Молодой Папа - Трейлер
Молодой Папа  Трейлер

О фильме

Новая работа культового режиссера Абеля Феррары. Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник (Шайа ЛаБаф) помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.

В ролях

Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Падре Пио
Кристина Кириак
Кристина Кириак
Giovanna
Марко Леонарди
Марко Леонарди
Gerardo
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Tall Man
Сальваторе Руокко
Vincenzo
Винченцо Креа
Luigi
Лука Лионелло
Silvestro
Брандо Пачитто
Renato
Stella Mastrantonio
Elvira
Federico Majorana
Michele
Режиссер Абель Феррара
Сценарист Абель Феррара, Маурицио Брауччи
Композитор Джо Делия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Италия / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2023
Премьера в мире 2 сентября 2022
Дата выхода
12 октября 2023 Россия Кинологистика
12 октября 2023 Азербайджан
12 октября 2023 Болгария
26 января 2024 Великобритания 15
18 июля 2024 Италия
12 октября 2023 Кыргызстан
12 октября 2023 Молдавия
1 июня 2023 Португалия M/16
12 октября 2023 Таджикистан
12 октября 2023 Узбекистан
MPAA R
Сборы в мире $12 100
Производство Maze Pictures, Interlinea Films, Rimsky Productions
Другие названия
Padre Pio, Ojciec Pio, Молодой Папа, پدر پیو

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 18 голосов
4.4 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Молодой Папа - Трейлер
Молодой Папа Трейлер
Молодой Папа - Дублированный трейлер
Молодой Папа Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Martha Marcy 11 октября 2023, 02:17
Фильм совершенно беспощадный к зрителю, треть пришедших на показ ушла, не досмотрев его и до середины, вторая треть из вежливости терпела целый час,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:17
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом
12 октября 2023 13:41 В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом Фильм о духовном путешествии великого католического святого.
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»
4 октября 2023 12:54 Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Шайя ЛаБаф возвращается на большие экраны!
Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа»
19 сентября 2023 16:07 Монах Шайа ЛаБаф становится святым в трейлере биографической драмы «Молодой Папа» Религиозная драма о знаменитом монахе Пио из Пьетрельчины.
Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»
11 мая 2023 12:44 Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа» Актер предстал в образе легендарного священнослужителя.

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