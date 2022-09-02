Молодой Папа, 2022

Новая работа культового режиссера Абеля Феррары. Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник (Шайа ЛаБаф) помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.
|12 октября 2023
|Россия
|Кинологистика
|12 октября 2023
|Азербайджан
|12 октября 2023
|Болгария
|26 января 2024
|Великобритания
|15
|18 июля 2024
|Италия
|12 октября 2023
|Кыргызстан
|12 октября 2023
|Молдавия
|1 июня 2023
|Португалия
|M/16
|12 октября 2023
|Таджикистан
|12 октября 2023
|Узбекистан