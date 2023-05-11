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Молодой Папа Молодой Папа
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Padre Pio

Молодой Папа, 2022

2022 / Германия / Италия / Великобритания / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Кристина Кириак
Кристина Кириак
Марко Леонарди
Марко Леонарди
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Сальваторе Руокко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молодой Папа 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа» Актер предстал в образе легендарного священнослужителя.
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11 мая 2023 12:44
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Вызов
Вызов
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