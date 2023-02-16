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Постер фильма Эта любовь
4.4
Эта любовь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Эта любовь
4.4

Эта любовь

, 2022
Eta lyubov
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Пять романтических историй переплетаются в канун Дня Святого Валентина
Трейлеры
Постер фильма Эта любовь
4.4
Эта любовь - Трейлер
Эта любовь  Трейлер

О фильме

Пять историй романтических отношений переплетаются в канун Дня Святого Валентина в маленьком городе у подножья горы.

В ролях

Герман Черных
Герман Черных
Maksim
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Egor
Юлия Довганишина
Юлия Довганишина
Anya
Яна Чурикова
Яна Чурикова
Yana
Evgeniy Belikov
Khoreograf
Daniil Belugin
Roma
Gleb Brandukov
Drug
Артём Елисеев
Misha
Fatkhiya Khakova
Devushka 2
Иван Лаврухин
Drug
Режиссер Элиза Мартиросян
Сценарист Герман Черных, Denis Glotov, Элиза Мартиросян, Anastasiya Rastorguyeva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
16 февраля 2023 Россия Ten Letters
Бюджет 20 000 000 RUR
Сборы в мире $26 151
Производство Киноджет
Другие названия
Eta lyubov, Эта любовь

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Эта любовь - Трейлер
Эта любовь Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Эта любовь

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: продуманные сюжетные линии (пять), участие сетевых знаменитостей и качественные визуальные решения, душевный финал. Слабые стороны: в отзывах не отмечено явных минусов. Общая оценка зрителей — положительная: фильм понравился, он способен отвлечь и напомнить о главном. Фильм подойдет поклонникам легких романтических комедий, праздничной атмосферы и многослойных историй.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Михаил Колобов 17 февраля 2023, 00:06
Для меня фильм стал приятным откровением. Давненько на глаза не попадались хорошие романтические комедии и «Эта любовь» сразу попадает в мой личный… Читать дальше…
zhukin90 16 февраля 2023, 17:51
Когда, как не ко Дню всех влюбленных показывать такие фильмы. Я считаю, что «Эта любовь» со своей задачей справилась просто на отлично, смогла нас… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Перипетии в канун Дня святого Валентина: вышел трейлер российского ромкома «Эта любовь»
26 января 2023 10:37 Перипетии в канун Дня святого Валентина: вышел трейлер российского ромкома «Эта любовь» В главный ролях — звезды сериала «Капельник», трилогии Частное пионерское», боевика «Балканский рубеж» и другие актеры.
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