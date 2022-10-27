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Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: Новое поколение
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération

Белль и Себастьян: Новое поколение, 2022

2022 / Франция
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О фильме

Новые приключения юного Себастьяна и его верной собаки Белль.

Год выпуска 2022
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера в мире 27 октября 2022
Прокатчик Пионер
Режиссер
Пьер Коре
В ролях
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Алис Давид
Сайрус Шахиди
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Каролин Англад
Все актеры и съемочная группа
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