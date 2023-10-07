The Bridge Curse: Ritual, 2023

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Постер фильма Паранормальные явления. Другое измерение
6.4
Паранормальные явления. Другое измерение - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Другое измерение
6.4

Паранормальные явления. Другое измерение

, 2023
The Bridge Curse: Ritual
Тайвань / ужасы, детектив, триллер / 18+
Хоррор о команде разработчиков, которые играют в компьютерную игру с призраками
Трейлеры
Постер фильма Паранормальные явления. Другое измерение
6.4
Паранормальные явления. Другое измерение - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Другое измерение  Дублированный трейлер

О фильме

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.

В ролях

Джей.Си. Линь
Wen De Ji
Вера Ень
Bo Ru Meng
Ван Юйсюань
Yu Ting Lien
Саммер Мэн
Shu Yu Lian
Чжан Нин
Hsin Chiao Chao
Po-Yu Shih
Kai Lien
Tzu Hsuan Chan
Hsiao Li Shi
Shawn Hu
Boris Wang
Hong Jen Jiang
Linus Wang
Shu Wen Yen
Wei-Lun Xi
Режиссер Лестер Ши
Сценарист Keng-Ming Chang, Wen-Ting Cheng, Po-Hsiang Hao, Yen-Chiao Huang, Shih-yuan Lu
Композитор Kin-Wai Wong
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 февраля 2024
Премьера в мире 7 октября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия Экспонента
30 ноября 2023 Азербайджан
30 ноября 2023 Болгария
30 ноября 2023 Гонконг
5 января 2024 Индонезия 17+
30 ноября 2023 Казахстан 18+
26 декабря 2024 Катар
30 ноября 2023 Кыргызстан 16+
30 ноября 2023 Молдавия
26 декабря 2024 ОАЭ 18TC
2 ноября 2023 Сингапур NC16
9 ноября 2023 Таджикистан
16 ноября 2023 Таиланд
13 октября 2023 Тайвань
30 ноября 2023 Узбекистан
4 апреля 2024 Украина
15 ноября 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $594 302
Производство Lots Home Entertainment
Другие названия
Nu guiqiao 2: Yuan gui lou, The Bridge Curse: Ritual, El puente maldito: Ritual, The Bridge Curse 2, 女鬼橋2：怨鬼樓, A Maldição da Ponte: Ritual, Lanetli Köprü: Ayin, Паранормальные явления: Другое измерение, Ритуал. Інший вимір, 呪われの橋2: 怨霊館, 女鬼桥2：怨鬼楼, สาปสะพานสยอง โรงเรียนผีเฮี้ยน, โรงเรียนผีเฮี้ยน, 여귀교: 리추얼

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 19 голосов
5.3 IMDb
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Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паранормальные явления. Другое измерение - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Другое измерение Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение»
20 октября 2023 10:03 Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение» Главные герои сталкиваются с жестокими призраками, которые питаются страхами.
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