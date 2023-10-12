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The Bridge Curse: Ritual
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The Bridge Curse: Ritual

The Bridge Curse: Ritual, 2023

2023 / Тайвань
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Год выпуска 2023
Премьера в России 12 октября 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лестер Ши
В ролях
Джей.Си. Линь
Вера Ень
Ван Юйсюань
Саммер Мэн
Чжан Нин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Bridge Curse: Ritual 1 постер
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