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Императрицы
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Императрицы,

Россия
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О фильме

После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир – не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны. 

Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства. Почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что может дать России женщина на престоле?

Режиссер
Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Иван Колесников
Иван Колесников
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Ксения Утехина
Все актеры и съемочная группа
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Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд Картина является сиквелом ленты «Петр I: Последний царь и первый император».
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14 марта 2023 14:45
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