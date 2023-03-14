Императрицы,

После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир – не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны.

Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства. Почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что может дать России женщина на престоле?