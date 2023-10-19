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Тюрьма живых мертвецов
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Тюрьма живых мертвецов, 2022

2022 / Филиппины
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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 октября 2023
Премьера в мире 19 октября 2023
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джоуи де Гусман
В ролях
Брендон Вера
Пепе Эррера
Мэри Жан Ластимоса
Джои Маркес
Риччи Риверо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.2
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5.2 IMDb
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