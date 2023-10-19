Тюрьма живых мертвецов, 2022

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Жанр:
боевик
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Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
19 октября 2023
Премьера в мире
19 октября 2023
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Джоуи де Гусман
В ролях
Брендон Вера
Пепе Эррера
Мэри Жан Ластимоса
Джои Маркес
Риччи Риверо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
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1 постер
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