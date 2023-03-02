Фильм является продолжением популярного многосерийного проекта «Беспринципные», вдохновленного литературно-театральным проектом писателя и публициста Александра Цыпкина. Проект «БеспринЦыпные чтения» писатель создал вместе с продюсером Анастасией Приц в конце 2015 года. Он подразумевает собой чтение современной российской прозы известными актерами и авторами. В чтениях участвовали главный редактор мужского журнала Maxim Александра Маленкова, писатель Александр Снегирев, актеры Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и другие.

Режиссером комедийной ленты стал Роман Прыгунов, который также был постановщиком всех трех сезонов одноименного сериала. Прыгунов в начале своего творческого пути работал на студии Федора Бондарчука Art Pictures, где снимал телевизионную рекламу и музыкальные видеоролики.

Съемки картины проходили в туристической деревне Мандроги, расположенной в Ленинградской области. Руководитель комплекса Елена Бурулева сообщила, что постоянно на территории комплекса жили около 70 представителей съемочной команды – от осветителей до актеров. В свободное время актеры ходили в баню, ресторан, катались на лошадях, устраивали пробежки по территории. В общем, занимались всем тем, чем и положено на природе.

Сцены, где было много огня, снимались под чутким контролем сотрудников МЧС.

Массовку в фильм набирали из персонала, жителей ближайших поселков и Лодейного Поля. Некоторые, чтобы попасть в большое кино, проделывали долгий путь. Кастинг проходил в местном доме культуры.

Кристина Бабушкина, сыгравшая Валю, шутит, что, узнав о съемках в деревне Мандроги, посетовала, что это не Мальдивы. Однако природа, кони, баня и зона отдыха вдохновили актрису. Правда, Бабушкина сказала, что набрала лишние пять килограммов в местном ресторане. Павел Деревянко тоже остался доволен сменой локации с городского пейзажа на сельскую местность. Актер все детство провел у бабушки в деревне, где пас коров, ухаживал за курами, гусями, поэтому ему близка деревенская жизнь.