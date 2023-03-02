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Постер фильма Беспринципные в деревне
5.3
Беспринципные в деревне - Трейлер
Киноафиша Фильмы Беспринципные в деревне
5.3

Беспринципные в деревне

, 2023
Besprintsipnye v derevne
Россия / комедия / 18+
Комедия о забавных приключениях зажиточных москвичей в русской глубинке
Трейлеры
Постер фильма Беспринципные в деревне
5.3
Беспринципные в деревне - Трейлер
Беспринципные в деревне  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является продолжением популярного многосерийного проекта «Беспринципные», вдохновленного литературно-театральным проектом писателя и публициста Александра Цыпкина. Проект «БеспринЦыпные чтения» писатель создал вместе с продюсером Анастасией Приц в конце 2015 года. Он подразумевает собой чтение современной российской прозы известными актерами и авторами. В чтениях участвовали главный редактор мужского журнала Maxim Александра Маленкова, писатель Александр Снегирев, актеры Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и другие.

Режиссером комедийной ленты стал Роман Прыгунов, который также был постановщиком всех трех сезонов одноименного сериала. Прыгунов в начале своего творческого пути работал на студии Федора Бондарчука Art Pictures, где снимал телевизионную рекламу и музыкальные видеоролики.  

Съемки картины проходили в туристической деревне Мандроги, расположенной в Ленинградской области. Руководитель комплекса Елена Бурулева сообщила, что постоянно на территории комплекса жили около 70 представителей съемочной команды – от осветителей до актеров. В свободное время актеры ходили в баню, ресторан, катались на лошадях, устраивали пробежки по территории. В общем, занимались всем тем, чем и положено на природе.

Сцены, где было много огня, снимались под чутким контролем сотрудников МЧС.

Массовку в фильм набирали из персонала, жителей ближайших поселков и Лодейного Поля. Некоторые, чтобы попасть в большое кино, проделывали долгий путь. Кастинг проходил в местном доме культуры. 

Кристина Бабушкина, сыгравшая Валю, шутит, что, узнав о съемках в деревне Мандроги, посетовала, что это не Мальдивы. Однако природа, кони, баня и зона отдыха вдохновили актрису. Правда, Бабушкина сказала, что набрала лишние пять килограммов в местном ресторане. Павел Деревянко тоже остался доволен сменой локации с городского пейзажа на сельскую местность. Актер все детство провел у бабушки в деревне, где пас коров, ухаживал за курами, гусями, поэтому ему близка деревенская жизнь.

Генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

В ролях

Павел Деревянко
Павел Деревянко
Slavik
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Lyudmila
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Максим Виторган
Максим Виторган
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Khadyakov
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Valentina
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Александр Балуев
Александр Балуев
Fyodor Ivanovich
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Режиссер Роман Прыгунов
Сценарист Ilya Burets, Роман Прыгунов, Александр Цыпкин, Vladimir Vasiliev
Композитор Vladislav Saratovkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 2 марта 2023
Дата выхода
2 марта 2023 Россия Атмосфера Кино
2 марта 2023 Казахстан 16+
2 марта 2023 Кыргызстан 16+
2 марта 2023 Узбекистан 16+
Бюджет 85 000 000 RUR
Сборы в мире $3 842 262
Производство Mediaslovo, Studio Plus
Другие названия
Besprintsipnye v derevne, Unprincipled in the Village, Беспринципные в деревне, Besprintsipnyye v Derevne

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 68 голосов
4.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3691 В жанре «комедия»  1029 В фильмах России  649 В фильмах 2023 года  241
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Беспринципные в деревне - Трейлер
Беспринципные в деревне Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Беспринципные в деревне

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились: одни отмечают лёгкую комедийную подачу и уют деревенской атмосферы, другие называют фильм слабым и бессмысленным. Сильные стороны — образ деревни, съёмки в Мандрогах, игра отдельных актёров, особенно Николай Фоменко и Аглая Тарасова. К недостаткам относят слабый сюжет, неровную логику и отсутствие ярких шуток. Вполне годится для семейного просмотра тем, кто любит лёгкое кино без претензий.
Саммари составлено ИИ на основе 24 отзывов.

Отзывы о фильме

ИН€$$ . 3 марта 2023, 21:39
Фильм вообще ни о чем;(( Раздутая реклама - и пустышка внутри, пытались сделать из фильма какой- то детектив, но вышла фиг пойми что, весь фильм… Читать дальше…
2251770 4 марта 2023, 16:14
Ужасный и совсем не интересный фильм, не смысла ни морали.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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7 марта 2024 14:55 Милош Бикович присоединяется к жителям Патриков в трейлере четвертого сезона «Беспринципных» Премьера состоится 23 марта.
Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне»
1 февраля 2023 11:25 Зажиточные москвичи развлекаются в провинции в трейлере комедии «Беспринципные в деревне» Полнометражное продолжение популярного сериала выйдет на экраны в начале марта.
«Клипмейкеры», продолжение «Холопа» и «Бешенство»: 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года
3 января 2023 12:00 «Клипмейкеры», продолжение «Холопа» и «Бешенство»: 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года Первый киноэкипаж отправляется в космос, избалованная Аглая Тарасова попадает в прошлое, а жители Патриков оказываются в деревне — расскажем о том, чем удивит зрителей отечественный кинематограф в 2023 году.
Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза
18 ноября 2022 16:17 Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза Главные герои окажутся в деревне.

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