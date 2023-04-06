По словам продюсера Беника Аракеляна, еще в студенчестве у него возникла идея показать поведение человека в природных условиях. Доработать идею он смог во время карантина.
Образ представителя автокомпании воплотил актер Кирилл Кяро, который ранее уже снимался в мистическом проекте режиссера Карена Оганесяна «Пассажиры». По словам актера, перед ним стояла интересная и трудная задача: сыграть человека, довольно долго находящегося в критической, экстремальной ситуации.
Актера на роль блогера искали долго. Режиссер хотел найти человека с бешеной энергетикой и горящими глазами. В конце концов, Оганесян разглядел потенциал в Павле Чернышёве. Эта роль стала дебютом Павла в полном метре. По словам самого актера, его персонаж получился наглым и невоспитанным, его интересуют только лайки, деньги и машины.
Фильм стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который состоялся на курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2022 году.
Съемки картины проходили в Москве и Северной Осетии. Одной из площадок стал так называемый «Город мертвых» с древними захоронениями в селении Даргавс. Из-за погодных условий съемки проходили в 2 этапа — в январе и в марте. Начались съемки в аэропорту во Владикавказе, затем продолжились в разных ущельях. Однако большая их часть проходила в Даргавсе у реки.
Блогер-миллионник Егор в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр, помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом хайпануть. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры — каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение.
|6 апреля 2023
|Россия
|Белые ночи