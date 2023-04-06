Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прямой эфир
6.3
Прямой эфир - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прямой эфир
6.3

Прямой эфир

, 2022
Pryamoy efir
Россия / триллер, драма / 18+
Триллер о блогере, зашедшем слишком далеко ради просмотров и лайков
Трейлеры
Постер фильма Прямой эфир
6.3
Прямой эфир - Трейлер
Прямой эфир  Трейлер

Факты

О фильме

По словам продюсера Беника Аракеляна, еще в студенчестве у него возникла идея показать поведение человека в природных условиях. Доработать идею он смог во время карантина. 

Образ представителя автокомпании воплотил актер Кирилл Кяро, который ранее уже снимался в мистическом проекте режиссера Карена Оганесяна «Пассажиры». По словам актера, перед ним стояла интересная и трудная задача: сыграть человека, довольно долго находящегося в критической, экстремальной ситуации. 

Актера на роль блогера искали долго. Режиссер хотел найти человека с бешеной энергетикой и горящими глазами. В конце концов, Оганесян разглядел потенциал в Павле Чернышёве. Эта роль стала дебютом Павла в полном метре. По словам самого актера, его персонаж получился наглым и невоспитанным, его интересуют только лайки, деньги и машины.

Фильм стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который состоялся на курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2022 году.

Съемки картины проходили в Москве и Северной Осетии. Одной из площадок стал так называемый «Город мертвых» с древними захоронениями в селении Даргавс. Из-за погодных условий съемки проходили в 2 этапа — в январе и в марте. Начались съемки в аэропорту во Владикавказе, затем продолжились в разных ущельях. Однако большая их часть проходила в Даргавсе у реки. 

Блогер-миллионник Егор в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр, помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом хайпануть. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры — каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение.

В ролях

Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Aleksandr
Павел Чернышёв
Павел Чернышёв
Egor
Ирина Воронова
Ирина Воронова
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Alan
Анастасия Тодореску
Анастасия Тодореску
Azamat Ataev
Umar
Amzor Barakov
Taksist
Sergey Barovskiy
Sudya
Elizaveta Ivanova
Bloger
Kazbek Kudzaev
Vrach
Marine Manukyan
Nina
Режиссер Карен Оганесян
Сценарист Дмитрий Ланчихин, Беник Аракелян
Композитор Denis Dubovik
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 6 апреля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Россия Белые ночи

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Бюджет 51 790 451 RUR
Сборы в мире $16 616
Производство IRSNA media, Kargo Film, Movses Film
Другие названия
Pryamoy efir, Live, Прямой эфир

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прямой эфир - Трейлер
Прямой эфир Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Прямой эфир

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрители называют фильм жестким отечественным триллером о блогере-миллионнике, который ради лайков лишается сострадания. Продолжительность 77 минут позволяет держать напряжение, финал содержит неожиданный поворот и поучительную ноту. Общественная реакция в целом положительная: один отзыв оценивает в 10 из 10, другие называют картину сильной и впечатляющей. Сильные стороны — тема интернета, динамика, финал; слабые стороны не отмечены. Подходит взрослым и подросткам старше 16.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

User 6 апреля 2023, 22:15
Пока меняли резину, решила сходить на фильм. Ничего особенного не ожидала, но фильм приятно удивил и очень понравился!!! Единственное жаль, что 16+,… Читать дальше…
Weteran Mc 21 июня 2024, 00:27
Жестокий отечественный триллер про блогера-миллионника, у которого нет ни сострадания, ни жалости, который, ради лайков и подписок, готов "мать… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Прямой эфир - смотреть в онлайн-кинотеатре

Прямой эфир

Похожие фильмы онлайн

Домовой
 
Синдром
 
Молоко
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Прямой эфир

Иван Царевич и Серый Волк 4
Иван Царевич и Серый Волк 4 анимация, детский
2019, Россия
6.0
Домовой
Домовой триллер
2008, Россия
7.0
Я остаюсь
Я остаюсь драма
2007, Россия
7.0
Герой
Герой боевик, триллер
2019, Россия
5.0
Правда
Правда триллер, детектив, драма
2024, Россия
7.0
Синдром
Синдром триллер
2023, Россия
5.0
Молоко
Молоко комедия, драма
2021, Россия
5.0
Марафон
Марафон комедия, драма
2012, Россия / США
6.0
Дикая дивизия военный, драма
Россия
0.0
Подсолнух драма
2021, Казахстан
6.0
Побег из Москвабада
Побег из Москвабада драма
2015, Россия
5.0
Иваны, помнящие родство
Иваны, помнящие родство драма
2019, Россия
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше