По словам продюсера Беника Аракеляна, еще в студенчестве у него возникла идея показать поведение человека в природных условиях. Доработать идею он смог во время карантина.

Образ представителя автокомпании воплотил актер Кирилл Кяро, который ранее уже снимался в мистическом проекте режиссера Карена Оганесяна «Пассажиры». По словам актера, перед ним стояла интересная и трудная задача: сыграть человека, довольно долго находящегося в критической, экстремальной ситуации.

Актера на роль блогера искали долго. Режиссер хотел найти человека с бешеной энергетикой и горящими глазами. В конце концов, Оганесян разглядел потенциал в Павле Чернышёве. Эта роль стала дебютом Павла в полном метре. По словам самого актера, его персонаж получился наглым и невоспитанным, его интересуют только лайки, деньги и машины.

Фильм стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который состоялся на курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2022 году.

Съемки картины проходили в Москве и Северной Осетии. Одной из площадок стал так называемый «Город мертвых» с древними захоронениями в селении Даргавс. Из-за погодных условий съемки проходили в 2 этапа — в январе и в марте. Начались съемки в аэропорту во Владикавказе, затем продолжились в разных ущельях. Однако большая их часть проходила в Даргавсе у реки.