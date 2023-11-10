Космос в моей голове, 2023

Норман - обычный подросток, который увлекается инопланетянами и неравнодушен к будущему нашей планеты. Все это становится очень реальным, когда три микроскопических инопланетянина, поддерживающих мир, приземляются на его чай со льдом. Они нанимают его и его друзей для спасения планеты от межгалактического злодея Золтхарда, который захватил контроль над директором школы мисс Уитерингтон и двумя другими учителями. Золтхард не остановится ни перед чем, чтобы заставить свой флот дроидов захватить Землю и подчинить себе гигантов, которые по ней бродят.