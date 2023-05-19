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Постер фильма Король улиц
5.8
Король улиц - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Король улиц
5.8

Король улиц

, 2023
Omar la fraise
Франция / криминал, комедия, драма / 18+
Ироничная криминальная драма о гангстере, сбежавшем от французского правосудия в Алжир
Трейлеры
Постер фильма Король улиц
5.8
Король улиц - Дублированный трейлер
Король улиц  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является первой полнометражной работой режиссера Элиаса Белькеддара. Также он стал соавтором сценария.

Режиссер черпал вдохновение в картинах Квентина Тарантино. Порой можно заметить в репликах героев элементы характерного юмора великого режиссера.

Премьера состоялась на официальном внеконкурсном показе в рамках полуночной демонстрации на престижном Каннском кинофестивале.

Съемки проходили в Алжире, что позволяет зрителям наслаждаться роскошными природными ландшафтами в кадре. Отдельные сцены снимались в порту, в гавани, в пригороде Климат де Франс.

Съемки в алжирской Сахаре в Уаргле позволили зрителям стать свидетелями верблюжьих гонок, которые часто проходят в Эмиратах.

Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.

В ролях

Реда Катеб
Реда Катеб
Omar Zerrouki, dit Omar la fraise
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Roger Lhermitte
Мерием Амиар
Samia
Харун Аталлах
Bilel
Амани Алаа
Capsula
Maria Bentoumi
Maria
Bilel Bouzid
Bilel
Zina Bouzid
Merguez
Rayan Drici
Ryan
Amar Guermoud
Amar
Режиссер Элиас Белькеддар
Сценарист Томас Бидеген, Элиас Белькеддар, Жером Пьер
Композитор Sofiane Saïdi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 сентября 2023
Премьера в мире 19 мая 2023
Дата выхода
20 июля 2023 Россия Капелла Фильм
13 октября 2023 Азербайджан
20 июля 2023 Болгария
5 февраля 2024 Дания 15
20 июля 2023 Кыргызстан
20 июля 2023 Молдавия
13 октября 2023 Польша
20 июля 2023 Таджикистан
20 июля 2023 Узбекистан 18+
24 мая 2023 Франция
24 мая 2023 Швеция 15
Бюджет €6 340 000
Сборы в мире $2 205 587
Производство Iconoclast, Chi-Fou-Mi Productions, 2 Horloges Production
Другие названия
Omar la fraise, The King of Algiers, El rey de la calle, Król Algierii, Король вулиць, Король улиц

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Король улиц - Дублированный трейлер
Король улиц Дублированный трейлер
Король улиц - Трейлер
Король улиц Трейлер
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Наша рецензия

Алжир &ndash; это страна возможностей?
Алжир – это страна возможностей? В российский прокат выходит дебютная работа французского режиссера Элиаса Белькеддара «Король улиц» со слоганом «Бери от жизни все. И не забудь сдачу» про бывших криминальных авторитетов в бегах. Скромная и камерная картина рассказывает про грязные и сухие улицы Алжира без какой-либо драматизации социального положения региона, показывая бытовуху в стиле комедии положений. В центре сюжета гангстер Омар, которого приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции. Его это…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц»
20 июля 2023 09:02 В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц» Картина была удостоена номинации на приз за лучший дебют на Каннском кинофестивале.
Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц»
23 июня 2023 16:43 Гангстер Омар начинает новое дело в трейлере криминальной комедии «Король улиц» Фильм, получивший номинацию на приз Каннского кинофестиваля, выйдет российский прокат в следующем месяце.
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