Король улиц, 2023

Фильм является первой полнометражной работой режиссера Элиаса Белькеддара. Также он стал соавтором сценария.

Режиссер черпал вдохновение в картинах Квентина Тарантино. Порой можно заметить в репликах героев элементы характерного юмора великого режиссера.

Премьера состоялась на официальном внеконкурсном показе в рамках полуночной демонстрации на престижном Каннском кинофестивале.

Съемки проходили в Алжире, что позволяет зрителям наслаждаться роскошными природными ландшафтами в кадре. Отдельные сцены снимались в порту, в гавани, в пригороде Климат де Франс.

Съемки в алжирской Сахаре в Уаргле позволили зрителям стать свидетелями верблюжьих гонок, которые часто проходят в Эмиратах.