Король улиц, 2023

Фильм является первой полнометражной работой режиссера Элиаса Белькеддара. Также он стал соавтором сценария.
Режиссер черпал вдохновение в картинах Квентина Тарантино. Порой можно заметить в репликах героев элементы характерного юмора великого режиссера.
Премьера состоялась на официальном внеконкурсном показе в рамках полуночной демонстрации на престижном Каннском кинофестивале.
Съемки проходили в Алжире, что позволяет зрителям наслаждаться роскошными природными ландшафтами в кадре. Отдельные сцены снимались в порту, в гавани, в пригороде Климат де Франс.
Съемки в алжирской Сахаре в Уаргле позволили зрителям стать свидетелями верблюжьих гонок, которые часто проходят в Эмиратах.
Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.
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