За основу сценария взят реальный случай, который произошел в городе Истфилд.

Козакис во время съемок картины вдохновлялся работами своего кумира Квентина Тарантино и других независимых режиссеров, таких как Кевин Смит и Сэм Рэйми.

Впервые фильм показали на Филиппинах 8 марта 2023 года, а мировая премьера состоялась месяцем позже в США, на кинофестивале «Оверлук» в Новом Орлеане.

Съемки картины проходили в Хепберн-Спрингс, Виктория, Австралия.