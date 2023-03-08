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Постер фильма Ужас Истфилда: Первое изгнание
6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ужас Истфилда: Первое изгнание
6.0

Ужас Истфилда: Первое изгнание

, 2023
Godless: The Eastfield Exorcism
Австралия / криминал, ужасы / 18+
Фильм ужасов об изгнании дьявола, основанный на реальных событиях
Трейлеры
Постер фильма Ужас Истфилда: Первое изгнание
6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание - Дублированный трейлер
Ужас Истфилда: Первое изгнание  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

За основу сценария взят реальный случай, который произошел в городе Истфилд.

Козакис во время съемок картины вдохновлялся работами своего кумира Квентина Тарантино и других независимых режиссеров, таких как Кевин Смит и Сэм Рэйми. 

Впервые фильм показали на Филиппинах 8 марта 2023 года, а мировая премьера состоялась месяцем позже в США, на кинофестивале «Оверлук» в Новом Орлеане.

Съемки картины проходили в Хепберн-Спрингс, Виктория, Австралия.

Реальный случай, произошедший в городе Истфилд. Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.

В ролях

Джорджия Эйерс
Джорджия Эйерс
Lara Levonde
Дэниэл Юинг
Дэниэл Юинг
Ron Levonde
Тим Пакок
Тим Пакок
Daniel James King
Рози Трэйнор
Рози Трэйнор
Barbara
Джон Вуд
Джон Вуд
Detective Chambers
Элиза де Суза
Элиза де Суза
Dr. Marisa Walsh
Элла Борн
Allie Johnston
Санни С. Валия
Санни С. Валия
Lance
Carlia Capozza
Officer Kim Jones
Hugh Sexton
Sunburnt Man
Hugh Sexton
Sunburnt Man
Режиссер Ник Козакис
Сценарист Alexander Angliss-Wilson
Композитор Dmitri Golovko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 мая 2023
Премьера в мире 8 марта 2023
Дата выхода
25 мая 2023 Россия Экспонента
4 апреля 2024 Бельгия
29 сентября 2023 Вьетнам
25 мая 2023 Казахстан 18+
5 июня 2023 Камбоджа
25 мая 2023 Кыргызстан 16+
4 апреля 2024 Люксембург
25 ноября 2023 Малайзия
11 апреля 2024 Нидерланды 16
20 июля 2023 Перу
29 сентября 2023 Турция
25 мая 2023 Узбекистан 18+
1 августа 2024 Украина
8 марта 2023 Филиппины R-16
Сборы в мире $467 168
Производство Iris Arc Pictures, Visible Studios, Harvest Pictures Group
Другие названия
Godless: The Eastfield Exorcism, Anticristo: El Exorcismo de Lara, Ужас Истфилда. Первое изгнание, Anticristo, O Exorcismo de Lara, Bezbożna: Ostatni egzorcyzm, Der Exorzismus der Lara Levonde, El exorcismo de Eastfield, Godless, Godless: Şeytan Tohumu, Herege - O Exorcismo de Eastfield, In God's Care, The Eastfield Exorcism, The Eastfield Exorcism?, Екзорцизм Істфілда, 无神之地

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 20 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3281 В жанре «криминал»  250 В жанре «ужасы»  352 В фильмах Австралии  46 В фильмах 2023 года  206
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ужас Истфилда: Первое изгнание - Дублированный трейлер
Ужас Истфилда: Первое изгнание Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

olesja-shhebetunova 27 мая 2023, 01:57
Просто тупой фильм,на которого жалко даже 100рублей. Фильм ни о чём!Не тратьте своё время!
tal.nad22101992 27 мая 2023, 17:11
Не интересный👎В нем нет смысла, я так и не поняла о чем был фильм. Не тратьте время 🫷
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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