За основу сценария взят реальный случай, который произошел в городе Истфилд.
Козакис во время съемок картины вдохновлялся работами своего кумира Квентина Тарантино и других независимых режиссеров, таких как Кевин Смит и Сэм Рэйми.
Впервые фильм показали на Филиппинах 8 марта 2023 года, а мировая премьера состоялась месяцем позже в США, на кинофестивале «Оверлук» в Новом Орлеане.
Съемки картины проходили в Хепберн-Спрингс, Виктория, Австралия.
Реальный случай, произошедший в городе Истфилд. Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.
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