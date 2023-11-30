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Постер фильма Секретарь Деда Мороза
5.2
Секретарь Деда Мороза - Трейлер
Киноафиша Фильмы Секретарь Деда Мороза
5.2

Секретарь Деда Мороза

, 2023
Sekretar Deda Moroza
Россия / комедия, семейный / 18+
Комедия о новогоднем чуде, которое случается в жизни самой невезучей девушки
Трейлеры
Постер фильма Секретарь Деда Мороза
5.2
Секретарь Деда Мороза - Трейлер
Секретарь Деда Мороза  Трейлер

О фильме

Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Тим полон решимости, ведь для него очень важно исполнить желание Лизы до наступления Нового года. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!

В ролях

Ирина Подгорная
Денис Баженов
Timofey
Екатерина Губанова
Liza
Владимир Голованов
Владимир Голованов
Максим Лисовский
Vadim Chernobelsky
Stanislav
Режиссер Денис Баженов
Сценарист Larisa Svetlichnaya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Россия Cinemaus Studio
Сборы в мире $7 049
Другие названия
Sekretar Deda Moroza, Секретарь Деда Мороза

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Секретарь Деда Мороза - Трейлер
Секретарь Деда Мороза Трейлер
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