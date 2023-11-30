Секретарь Деда Мороза, 2023

Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Тим полон решимости, ведь для него очень важно исполнить желание Лизы до наступления Нового года. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!