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Постер фильма Стоп-слово
5.9
Стоп-слово - Дублированный трейлер
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5.9

Стоп-слово

, 2022
Sanctuary
Франция, Россия, США / драма, триллер / 18+
Остросюжетный романтический триллер с неожиданной развязкой
Трейлеры
Постер фильма Стоп-слово
5.9
Стоп-слово - Дублированный трейлер
Стоп-слово  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась на 47-м Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2022 года. Фильм также показан на 40-м ежегодном кинофестивале в Майами-Дейд-колледж 11 марта 2023 года, где его номинировали на премию Knight Marimbas Award. 

В сентябре 2021 года стало известно, что Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт присоединились к актерскому составу фильма.

Основные съемки проходили в Нью-Йорке и длились около 18 дней. Действие фильма разворачивается в течение одной ночи в номере роскошного отеля.

Ребекка и Хэл состоят в очень необычных, но по-своему счастливых отношениях: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Но, получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить их тайные встречи. Ребекка же идёт ва-банк и угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны его вкусы. Теперь их сексуальная игра превратится в психологическую шахматную партию из манипуляций и лжи, результат которой предсказать невозможно…
 

В ролях

Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Hal
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Rebecca
Данита Бэттл
Hal's Mother
Рене Кальво
Younger Phil Porterfield
Кристиан Казателли
Young Hal
Francisco Castaneda
Man in the Hallway
Kathie Young
Woman in the Hallway
Dominic Defilips
Older Phil Porterfield
Режиссер Захари Уигон
Сценарист Micah Bloomberg
Композитор Ariel Marx
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Россия / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 июня 2023
Премьера в мире 12 сентября 2022
Дата выхода
8 июня 2023 Россия Вольга
17 августа 2023 Австралия MA 15+
8 июня 2023 Азербайджан
6 апреля 2023 Италия
22 июня 2023 Казахстан 18+
8 июня 2023 Кыргызстан
2 июня 2023 Латвия
2 июня 2023 Литва
1 октября 2023 Новая Зеландия R16
2 июня 2023 США R

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $581 423
Производство Charades, Hype Studios, Mosaic Films
Другие названия
Sanctuary, El templo, Стоп-слово, Azyl, Pelgupaik, Sanctuary: Lui fa il gioco. Lei fa le regole., Santuário, Sığınak, Šventovė, Svētnīca, Уточиште, 圣所, 聖地, Sanctuary: sesso, amore e bdsm, 생츄어리

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 29 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3398 В жанре «драма»  1269 В жанре «триллер»  705 В фильмах Франции  242 В фильмах России  529 В фильмах США  2023 В фильмах 2022 года  161
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Стоп-слово - Дублированный трейлер
Стоп-слово Дублированный трейлер
Стоп-слово - Трейлер
Стоп-слово Трейлер
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Наша рецензия

Кто здесь босс? &nbsp;
Кто здесь босс?   После смерти отца Хэл наследует огромную сеть отелей. Кажется, все складывается как нельзя лучше. Именно сейчас он обрел уверенность и возможность доказать совету директоров, что достоин управлять семейным бизнесом. Правда, совсем недавно Хэл был тряпкой, бледной тенью своего отца. Преображение стало возможным благодаря тайным встречам с доминатрикс Ребеккой, которая помогла Хэлу раскрыть весь потенциал. Перед тем как начать покорять корпоративный мир, он решается на последний сеанс подчинения.…

Отзывы зрителей о фильме Стоп-слово

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились. Сильные стороны: актёрская игра, плотные диалоги, минималистичная локация и напряжённая атмосфера. Некоторые зрители отмечают удачную развязку и идеи о самосознании. Слабые стороны: по мнению других, слабая проработка сюжета, несоответствие жанру и неестественные реакции персонажей. Общая оценка смешанная. Фильм подойдёт тем, кто ценит камерную драму и диалоговую подачу, любителям неожиданных финалов.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Maryka 1 июня 2023, 00:08
Вообще не поняла почему фильму присвоили жанр эротический триллер, ни эротики, ни волнительно-напряженных моментов не увидела. Сюжет сам по себе… Читать дальше…
elizavetamanager 31 мая 2023, 22:46
Очень интересное кино, держит полтора часа в напряжении имея всего две локации и двух актеров. Полностью выстроен на диалогах и актерской игре,… Читать дальше…
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Стоп-слово - смотреть в онлайн-кинотеатре

Стоп-слово

Новости о фильме

Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров
8 июня 2023 12:00 Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Откровенно захватывающее кино только для взрослых. 
Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово»
26 мая 2023 09:48 Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово» Посмотрите первыми самый безумный романтический триллер!
Маргарет Куолли берет власть над Кристофером Эбботтом в трейлере триллера «Стоп-слово»
13 апреля 2023 15:05 Маргарет Куолли берет власть над Кристофером Эбботтом в трейлере триллера «Стоп-слово» Куолли сыграла доминатрикс, тогда как Эбботт — ее невероятно богатого клиента.

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