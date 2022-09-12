Стоп-слово, 2022

Мировая премьера фильма состоялась на 47-м Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2022 года. Фильм также показан на 40-м ежегодном кинофестивале в Майами-Дейд-колледж 11 марта 2023 года, где его номинировали на премию Knight Marimbas Award.

В сентябре 2021 года стало известно, что Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт присоединились к актерскому составу фильма.

Основные съемки проходили в Нью-Йорке и длились около 18 дней. Действие фильма разворачивается в течение одной ночи в номере роскошного отеля.