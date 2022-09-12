Стоп-слово, 2022

Мировая премьера фильма состоялась на 47-м Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2022 года. Фильм также показан на 40-м ежегодном кинофестивале в Майами-Дейд-колледж 11 марта 2023 года, где его номинировали на премию Knight Marimbas Award.
В сентябре 2021 года стало известно, что Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт присоединились к актерскому составу фильма.
Основные съемки проходили в Нью-Йорке и длились около 18 дней. Действие фильма разворачивается в течение одной ночи в номере роскошного отеля.
Ребекка и Хэл состоят в очень необычных, но по-своему счастливых отношениях: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Но, получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить их тайные встречи. Ребекка же идёт ва-банк и угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны его вкусы. Теперь их сексуальная игра превратится в психологическую шахматную партию из манипуляций и лжи, результат которой предсказать невозможно…
|8 июня 2023
|Россия
|Вольга
|17 августа 2023
|Австралия
|MA 15+
|8 июня 2023
|Азербайджан
|6 апреля 2023
|Италия
|22 июня 2023
|Казахстан
|18+
|8 июня 2023
|Кыргызстан
|2 июня 2023
|Латвия
|2 июня 2023
|Литва
|1 октября 2023
|Новая Зеландия
|R16
|2 июня 2023
|США
|R