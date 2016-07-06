Мошенник Ким Сон-даль, перед обаянием и умом которого никто не может устоять, собирается провернуть очередную аферу. По сложности она превосходит все его предыдущие проекты. Чтобы совершить задуманное, ему предстоит отправиться в удивительное путешествие и украсть реку!
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