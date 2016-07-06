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Постер фильма Как украсть реку
6.8
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6.8

Как украсть реку

, 2016
Bongyi Kim Seon-dal
Южная Корея / приключения, комедия, исторический / 18+
Корейская комедия о гениальном мошеннике
Постер фильма Как украсть реку
6.8

О фильме

Мошенник Ким Сон-даль, перед обаянием и умом которого никто не может устоять, собирается провернуть очередную аферу. По сложности она превосходит все его предыдущие проекты. Чтобы совершить задуманное, ему предстоит отправиться в удивительное путешествие и украсть реку!

В ролях

Чо Джэ-хён
Чо Джэ-хён
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Bo-won
Ра Ми-ран
Ра Ми-ран
Чон Сок-хо
Чон Сок-хо
Ю Сын-хо
Ю Сын-хо
Kim Seondal
Чон А-хи
Gisaeng
Чо Джэ-хён
Seong Dae-ryeon
Ким Джон-хва
Head operator at Pyongyang gisaeng salon
Eom Ji-man
Diver
Ли Джун-хёк
Tobacco Buyer
Min-Hyuk Kim
Lee Wan's subordinate
Ли Гю-хён
Chief security guard of cigarette guard post
Режиссер Пак Тэ-мин
Сценарист Пак Тэ-мин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 июля 2016
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия Кино.Арт.Про
14 сентября 2023 Азербайджан
14 сентября 2023 Болгария
14 сентября 2023 Кыргызстан
14 сентября 2023 Молдавия
14 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Узбекистан
6 июля 2016 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $14 788 747
Производство CJ Entertainment
Другие названия
Bongyi Kim Seon-dal, Seondal: The Man Who Sells the River, Nehir Satan Adam, Thiên Tài Lua Dao, Как украсть реку, Ким Сон-даль, キム・ソンダル　大河を売った詐欺師たち, 봉이 김선달, 봉이김선달, Bongyi Kimseondal, Kim Seon-dal, Kim Sun-dal, 김선달

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 сентября 2023

Отзывы о фильме

kimo777 28 сентября 2023, 11:39
Впервые посмотрел этот фильм во время авиоперелета на корейском с английскими субтитрами. И уже тогда был очарован и сюжетом и героями. С огромным… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:10
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Как украсть реку

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