1931 год. Эмилия, свободная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.
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