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Постер фильма Заклятие. Зарождение зла
4.5
Заклятие. Зарождение зла - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятие. Зарождение зла
4.5

Заклятие. Зарождение зла

, 2023
Auxilio
Аргентина, Колумбия / ужасы / 18+
Главная героиня, сосланная в монастырь, становится свидетельницей паранормальных явлений
Трейлеры
Постер фильма Заклятие. Зарождение зла
4.5
Заклятие. Зарождение зла - Дублированный трейлер
Заклятие. Зарождение зла  Дублированный трейлер

О фильме

1931 год. Эмилия, свободная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.

В ролях

Кумелен Санс
Emilia
Герман Баудино
Герман Баудино
Padre de Emilia
Мартина Гарелло
Hermana Rita
Херардо Романо
Херардо Романо
Cura
Паула Карруэга
Rebeca
Marcela Benjumea
Madre Superiora
Verónica Intile
Magdalena
Patricia Castro
Irina
Камила Токер
Hermana Teresa
Anahí Martella
Marta
Лорена Дамонте
Norma
Eva Dans
Adela
Режиссер Тамаэ Гаратегу
Композитор Sami Buccella
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Колумбия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 апреля 2024
Премьера в мире 1 июля 2023
Дата выхода
14 декабря 2023 Россия Экспонента
14 декабря 2023 Азербайджан
19 октября 2023 Аргентина
14 декабря 2023 Болгария
14 декабря 2023 Казахстан 18+
14 декабря 2023 Кыргызстан 16+
14 декабря 2023 Молдавия
4 января 2024 Таджикистан
14 декабря 2023 Узбекистан 18+
18 апреля 2024 Украина
Сборы в мире $312 133
Производство Del Toro Films, Furia Films, Red Vector Productions S A S
Другие названия
Auxilio, The Convent, Auxilio el poder del pecado, Auxilio: El poder del pecado, Help, O Poder do Pecado, The Power of Sin, Заклятие. Зарождение зла, Закляття. Зародження зла, На помощь, Проклятие Монахини. Зарождение Зла, Auxilio: The Power of Sin

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 21 голос
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3914 В жанре «ужасы»  508 В фильмах Аргентины  8 В фильмах Колумбии  5 В фильмах 2023 года  267
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Заклятие. Зарождение зла - Дублированный трейлер
Заклятие. Зарождение зла Дублированный трейлер
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