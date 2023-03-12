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Постер фильма Гипнотик
6.7
Гипнотик - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Гипнотик
6.7

Гипнотик

, 2023
Hypnotic
Великобритания, США / боевик, детектив, триллер / 18+
Триллер с Беном Аффлеком о детективе, который расследует серию необъяснимых ограблений
Трейлеры
Постер фильма Гипнотик
6.7
Гипнотик - Дублированный трейлер
Гипнотик  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером и сценаристом проекта стал обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Роберт Родригес, который работал над созданием проектов «Книга Бобы Фетта», «Мандалорец» и «Алита: Боевой ангел». Родригес также продюсировал фильм и участвовал в съемках, а его сыновья Ребел и Гонщик Макс стали композиторами и продюсерами. Еще один сын Родригеса Роуг занимался анимацией.

Вместе с Родригесом над сценарием картины работал автор биографической спортивной драмы «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», фантастического боевика «Годзилла против Конга» и многосерийного исторического хоррора «Террор» Макс Боренштейн.

Известно, что первый вариант сценария к картине Роберт Родригес написал еще в 2002 году, но из-за проблем с финансированием приступить к съемкам проекта удалось только в 2021 году.

Премьера картины состоялась на кинофестивале SXSW в американском штате Техас.

Съемки начались в Остине 27 сентября 2021 года и завершились 19 ноября того же года.

Цель жизни детектива Дэнни Рурка – найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

В ролях

Бен Аффлек
Бен Аффлек
Danny Rourke
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Lev Dellrayne
Алисе Брага
Алисе Брага
Diana Cruz
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Carl Everett
Дж.Д. Пардо
Дж.Д. Пардо
Randy Nicks
Хала Финли
Хала Финли
Келли Фрай
Viv
Дайо Окенийи
River
Корина Калдерон
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Jeremiah
Зейн Холц
Trout
Ruben Javier Caballero
Watkins
Режиссер Роберт Родригес
Сценарист Max Borenstein, Роберт Родригес
Композитор Ребел Родригес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 мая 2023
Премьера в мире 12 марта 2023
Дата выхода
6 июля 2023 Россия Централ Партнершип
11 мая 2023 Австралия M
6 июля 2023 Азербайджан 18+
12 мая 2023 Болгария
26 октября 2023 Бразилия 16
26 мая 2023 Великобритания 15
12 мая 2023 Вьетнам
10 августа 2023 Германия 16
11 мая 2023 Гонконг IIA
11 мая 2023 Греция
12 мая 2023 Дания 15
21 июня 2023 Индонезия
26 мая 2023 Ирландия 15A
24 мая 2023 Исландия Unrated
11 октября 2023 Испания
6 июля 2023 Италия 6+
6 июля 2023 Казахстан 18+
6 июля 2023 Кыргызстан 16+
12 мая 2023 Латвия N16
12 мая 2023 Литва
26 октября 2023 Мексика B
6 июля 2023 Молдавия 16
7 декабря 2023 ОАЭ TBC
11 мая 2023 Пуэрто-Рико R
12 мая 2023 Румыния o.A.
12 мая 2023 США R
1 июня 2023 Сербия
11 мая 2023 Сингапур NC16
25 мая 2023 Словакия 15
6 июля 2023 Таджикистан
1 июня 2023 Таиланд 15
2 июня 2023 Тайвань
2 июня 2023 Турция 13+
6 июля 2023 Узбекистан
7 сентября 2023 Украина
23 августа 2023 Франция 12
1 июня 2023 Хорватия
1 июня 2023 Черногория
11 мая 2023 Чехия 15+
20 сентября 2023 Южная Корея
27 октября 2023 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $16 281 937
Производство Blue Rider Pictures, Double R Productions (II), Golden Liberty Films
Другие названия
Hypnotic, Hipnosis: Arma Invisible, Hipnotiziran, Гипнотик, Ha'Mehapnet, Hipnotika, Hipnoza, Hüpnootikud, Hypnotic - Arma Invisível, Hypnotic: Ameaça Invisível, Hypnotic: Zihin Avı, Hypnotik, Konstrukció, Những Kẻ Thao Túng, Υπνωτιστές, Гіпнотик, Під гіпнозом, Хипнотизиран, ドミノ, 催眠, 催眠狙擊, 潛眠叛變, Hipnosis, Domino

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 97 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2413 В жанре «боевик»  553 В жанре «детектив»  53 В жанре «триллер»  476 В фильмах Великобритании  198 В фильмах США  1470 В фильмах 2023 года  138
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Гипнотик - Дублированный трейлер
Гипнотик Дублированный трейлер
Гипнотик - Трейлер
Гипнотик Трейлер
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Наша рецензия

Олдскульный психотриллер от Роберта Родригеса.
Олдскульный психотриллер от Роберта Родригеса. Остинский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже долгое время находится в депрессии после пропажи дочери. Её украли практически на глазах отца, но похититель утверждает, что ничего не помнит, а следов ребенка или каких-либо зацепок по делу уже более трёх лет нет никаких. От терапии Рурка отвлекает звонок напарника, который зовет его на странное дело: у полиции есть информация о готовящемся ограблении банка, целью которого является всего одна банковская ячейка. Прибыв на место, Рурк видит, что довольно…

Отзывы зрителей о фильме Гипнотик

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Большинство отзывов подчеркивают напряжение и динамичность подачи, качественные визуальные эффекты и сильную игру актёров. Среди минусов часто называются запутанный сюжет и слабая проработка сценария, а местами — излишняя сложность повествования. В целом зрители оценивают фильм как интересный и достойный внимания, особенно поклонникам жанра и любителям головоломок. Подойдёт тем, кто ценит атмосферу загадки и визуальную составляющую.
Саммари составлено ИИ на основе 38 отзывов.

Отзывы о фильме

oleg.novoselov64 6 июля 2023, 19:03
Фильм держит в напряжении на всем протяжении.великолепная игра актеров, работа оператора.
Подбор актеров великолепный.
Начало целый серии продолдений… Читать дальше…
Андрей Мелешкин 17 июля 2023, 17:54
Фильм не зашёл. Где-то я это уже видел... А, ну, конечно, \"Матрица\" и \"Вспомнить всё\"! Эти фильмы отдельно весьма не дурны,… Читать дальше…
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Гипнотик - смотреть в онлайн-кинотеатре

Гипнотик

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