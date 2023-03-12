Режиссером и сценаристом проекта стал обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Роберт Родригес, который работал над созданием проектов «Книга Бобы Фетта», «Мандалорец» и «Алита: Боевой ангел». Родригес также продюсировал фильм и участвовал в съемках, а его сыновья Ребел и Гонщик Макс стали композиторами и продюсерами. Еще один сын Родригеса Роуг занимался анимацией.

Вместе с Родригесом над сценарием картины работал автор биографической спортивной драмы «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», фантастического боевика «Годзилла против Конга» и многосерийного исторического хоррора «Террор» Макс Боренштейн.

Известно, что первый вариант сценария к картине Роберт Родригес написал еще в 2002 году, но из-за проблем с финансированием приступить к съемкам проекта удалось только в 2021 году.

Премьера картины состоялась на кинофестивале SXSW в американском штате Техас.

Съемки начались в Остине 27 сентября 2021 года и завершились 19 ноября того же года.