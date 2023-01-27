Постановщиком и сценаристом проекта стал номинант на премию «Оскар» Майкл Джейкобс, который работал над сериалами «Истории Райли» и «Чарльз в ответе». Фильм является режиссерским дебютом Джейкобса в полнометражном кино.

Съемки проходили в районах Монклер и Крэнфорд, штат Нью-Джерси, в феврале и марте 2022 года.

Актеры Люк Брейси и Эмма Робертс уже снимались в роли влюбленной пары в фильме «Отпуск» (2020).

По словам Джейкобса, это фильм о трудном выборе, который может стать лучшим в жизни героев. Постановщик гордится тем, какой невероятный актерский состав ему удалось собрать. Он убежден, что людям понравится смотреть, как они играют.

Директор Крэнфордского театра, где проходила часть съемок, Дорин Сайех рада, что театр появится в фильме. Руководство культурного учреждения выразило благодарность участникам съемочной команды за их слаженную работу.

Владелец заведения Craven BBQ, где проходили съемки, Исидро Родригес сыграл небольшую роль.