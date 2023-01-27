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Постер фильма Знакомство родителей
5.7
Знакомство родителей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Знакомство родителей
5.7

Знакомство родителей

, 2023
Maybe I Do
США / комедия, мелодрама / 18+
Комедия с Эммой Робертс и Ричардом Гиром о пикантных секретах родителей жениха и невесты
Трейлеры
Постер фильма Знакомство родителей
5.7
Знакомство родителей - Дублированный трейлер
Знакомство родителей  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Постановщиком и сценаристом проекта стал номинант на премию «Оскар» Майкл Джейкобс, который работал над сериалами «Истории Райли» и «Чарльз в ответе». Фильм является режиссерским дебютом Джейкобса в полнометражном кино. 

Съемки проходили в районах Монклер и Крэнфорд, штат Нью-Джерси, в феврале и марте 2022 года. 

Актеры Люк Брейси и Эмма Робертс уже снимались в роли влюбленной пары в фильме «Отпуск» (2020).

По словам Джейкобса, это фильм о трудном выборе, который может стать лучшим в жизни героев. Постановщик гордится тем, какой невероятный актерский состав ему удалось собрать. Он убежден, что людям понравится смотреть, как они играют. 

Директор Крэнфордского театра, где проходила часть съемок, Дорин Сайех рада, что театр появится в фильме. Руководство культурного учреждения выразило благодарность участникам съемочной команды за их слаженную работу.

Владелец заведения Craven BBQ, где проходили съемки, Исидро Родригес сыграл небольшую роль.

Молодая пара решает пожениться и, наконец, познакомить своих родителей друг с другом. Но на общей встрече оказывается, что родители не просто знакомы, а имеют множество пикантных секретов как друг от друга, так и от молодоженов. Все тайное станет явным!

В ролях

Эмма Робертс
Эмма Робертс
Michelle
Люк Брейси
Люк Брейси
Allen
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Monica
Дайан Китон
Дайан Китон
Grace
Ричард Гир
Ричард Гир
Howard
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Sam
DazMann Still
Jonah
Joshua Jacobs
Wedding Guest
Azriél Patricia
Aurora
Michael Kostroff
Manny
Режиссер Майкл Джейкобс
Сценарист Майкл Джейкобс
Композитор Лесли Барбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 февраля 2023
Премьера в мире 27 января 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Экспонента
25 мая 2023 Австралия M
4 августа 2023 Вьетнам
13 апреля 2023 Гонконг IIA
8 июня 2023 Греция
9 февраля 2023 Грузия PG-13
24 марта 2023 Дания 7
9 февраля 2023 Израиль All
27 января 2023 Исландия Allowed
21 апреля 2023 Испания
9 февраля 2023 Казахстан 16+
9 февраля 2023 Кыргызстан 12+
17 февраля 2023 Латвия 12+
10 марта 2023 Литва
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
27 января 2023 США PG-13
2 марта 2023 Сербия
6 июля 2023 Сингапур PG13
9 февраля 2023 Узбекистан 16+
2 февраля 2023 Украина
21 апреля 2023 Франция TP
2 марта 2023 Хорватия 12
30 марта 2023 Чехия 12+
24 марта 2023 Швеция 15
24 февраля 2023 ЮАР
MPAA PG-13
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $4 450 096
Производство Vincent Newman Entertainment
Другие названия
Maybe I Do, Quizas Para Siempre, Quizás para siempre, Знакомство родителей, Ar vesi mane?, Belki Evet, Belki Hayır, Casamento em Família, Chắc Anh Đồng Ý, Czym jest miłość?, Hochzeit auf Umwegen, Kas abiellume, Mogoče te vzamem, Možná řeknu ano, Možno poviem áno, Oui, je le veux?, Oulai Khatouna, Sí, quiero... o no, Talán igent mondok, Ti presento i suoceri, Um Casamento do Pior, Uzimam, možda, Varbūt 'Jā', Να σου γνωρίσω τους γονείς μου, Можливо, так, Не дај боже брак, アバウト・ライフ 幸せの選択肢, 或许我愿意, 非常亂婿娶佳人, アバウト・ライフ　幸せの選択肢

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 29 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3508 В жанре «комедия»  967 В жанре «мелодрама»  386 В фильмах США  2064 В фильмах 2023 года  225
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Знакомство родителей - Дублированный трейлер
Знакомство родителей Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Ужин, обреченный стать катастрофой.
Ужин, обреченный стать катастрофой. На свадьбе подруги Мишель мечтает поймать букет невесты и надеется, что это вдохновит ее парня сделать следующий шаг. После предложения уже можно по-настоящему задуматься о семье, загородном доме и детях. Ведь главное не «здесь и сейчас», а вера в истинный финал, как в сказах, где «жили они долго и счастливо». Вот только Аллен все еще сомневается и не спешит совершать столь ответственный шаг.  Да и зачем что-то менять. Вдруг дальше все пойдет по плохому…

Отзывы зрителей о фильме Знакомство родителей

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы видят фильм как сочетание лёгкой комедии и размышлений о возрасте и семье. Сильные стороны — выдающийся ансамбль (Гир, Китон, Мэйси, Сарандон, Брэйси, Эмма Робертс), искренние моменты и внимание к родительским историям. К слабым — устаревшие диалоги и отдельные сцены с избыточной болтовней. Общая оценка — положительная. Подойдёт взрослой аудитории, ценящей многослойные семейные истории в формате ромкома.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

Никита Никитин 10 февраля 2023, 12:29
Чудесная комедь, где в кадре разом Ричард Гир, Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси, Сьюзан Сарандон, Люк Брейси и Эмма Робертс (все в отличной форме, особо… Читать дальше…
Яна Черемных 11 февраля 2023, 14:10
Смеялись от всей души, прикольный фильм!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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