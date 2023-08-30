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Постер фильма Игра в прятки
6.0
Игра в прятки - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Игра в прятки
6.0

Игра в прятки

, 2023
All Fun and Games
Великобритания, США / ужасы, триллер / 18+
Хоррор о демоне, который заставляет подростков играть в смертоносные игры
Трейлеры
Постер фильма Игра в прятки
6.0
Игра в прятки - Дублированный трейлер
Игра в прятки  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм основан на оригинальном рассказе Джей Джей Брейдера.

Режиссерами и сценаристами выступили Эрен Селебоглу и Эри Коста. Первый известен благодаря комедийному сериалу «Клиника: Интерны»/Scrubs: Interns (2009 год). Для второго проект является полнометражным дебютом, до этого он снял несколько короткометражных картин.

Фильм спродюсировали в том числе братья Руссо. Они утверждают, что у них получился по-настоящему атмосферный и захватывающий концептуальный хоррор.

Оригинальное название All Fun and Games переводится дословно как «Все развлечения и игры».

В январе 2022 года стало известно, что в фильме сыграют Баттерфилд и Дайер. 

В апреле 2022 года было объявлено, что основные съемки начались в марте в Канаде и что к актерскому составу присоединились Дэвид, Гиш и Эйнсворт, а чуть позже — Марсден и Стюарт.

В июле 2022 года было объявлено, что Cutting Edge Media Music приобрела права на оригинальную музыку к фильму.

 

Группа подростков находит проклятый нож и освобождает из него демона, который заставляет их играть в смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие. 

В ролях

Кит Дэвид
Кит Дэвид
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Marcus Fletcher
Наталия Дайер
Наталия Дайер
Billie Fletcher
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Kathy Fletcher
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Bob
Бенджамин Эван Эйнсуорт
Jonah Fletcher
Лорел Марсден
Sophie Fletcher
Marina Stephenson Kerr
Joanna Good
Колтон Стюарт
Pete
Matthew Lupu
Nick
Сидни Сабистон
Сидни Сабистон
Pilar
Режиссер Эрен Селебоглу, Ари Коста
Сценарист Эрен Селебоглу, J.J. Braider
Композитор Alex Belcher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 сентября 2023
Премьера в мире 30 августа 2023
Дата выхода
31 августа 2023 Россия Global Film
9 ноября 2023 Австралия MA 15+
21 сентября 2023 Азербайджан 18+
3 ноября 2023 Болгария
30 ноября 2023 Бразилия 16
26 января 2024 Вьетнам
9 ноября 2023 Германия 16
9 ноября 2023 Греция K15
21 сентября 2023 Грузия R
8 декабря 2023 Индонезия 17+
20 сентября 2024 Испания
14 сентября 2023 Казахстан 18+
14 сентября 2023 Кыргызстан 16+
9 ноября 2023 Мексика B-15
1 сентября 2023 Молдавия
23 ноября 2023 Нидерланды 16
28 сентября 2023 ОАЭ 18TC
10 ноября 2023 Польша
22 сентября 2023 Румыния
23 ноября 2023 Сербия
28 сентября 2023 Сингапур NC16
10 ноября 2023 Таджикистан
14 декабря 2023 Таиланд 15
14 сентября 2023 Узбекистан
14 сентября 2023 Украина
30 августа 2023 Филиппины R-16
9 ноября 2023 Чехия 15+
Сборы в мире $1 463 643
Производство AGBO, Anton, Goldenberg & Co.
Другие названия
All Fun and Games, Juega o muere, Juego o Muere, Halálos bújócska, Joga ou Morre, O Jogo da Invocação, Ölümcül Oyun, Před pikolou, za pikolou, Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!, Παιχνίδια θανάτου, Диявольська гра, Игра в прятки, Играй или умри, 恶魔游戏

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Игра в прятки - Дублированный трейлер
Игра в прятки Дублированный трейлер
Игра в прятки - Трейлер
Игра в прятки Трейлер
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