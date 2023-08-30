Игра в прятки, 2023

Фильм основан на оригинальном рассказе Джей Джей Брейдера.
Режиссерами и сценаристами выступили Эрен Селебоглу и Эри Коста. Первый известен благодаря комедийному сериалу «Клиника: Интерны»/Scrubs: Interns (2009 год). Для второго проект является полнометражным дебютом, до этого он снял несколько короткометражных картин.
Фильм спродюсировали в том числе братья Руссо. Они утверждают, что у них получился по-настоящему атмосферный и захватывающий концептуальный хоррор.
Оригинальное название All Fun and Games переводится дословно как «Все развлечения и игры».
В январе 2022 года стало известно, что в фильме сыграют Баттерфилд и Дайер.
В апреле 2022 года было объявлено, что основные съемки начались в марте в Канаде и что к актерскому составу присоединились Дэвид, Гиш и Эйнсворт, а чуть позже — Марсден и Стюарт.
В июле 2022 года было объявлено, что Cutting Edge Media Music приобрела права на оригинальную музыку к фильму.
Группа подростков находит проклятый нож и освобождает из него демона, который заставляет их играть в смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие.
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